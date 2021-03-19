Виробників COVID- вакцин звільнили від відповідальності: умова, щоб отримати вакцини

В Україні виробників вакцин проти коронавірусу позбавили відповідальності за можливі побічні ефекти після щеплення. Це вимога усім країнам, які беруть участь в програмі COVAX.

Рада проголосувала за законопроєкт

Верховна Рада 19 березня в цілому прийняла законопроєкт № 5247, "за" проголосували 236 депутатів, попередньо його зареєстрували за ініціативною прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 16 березня.

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У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про зміни до статті 9 щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів закону "Про лікарські засоби".

Що відомо про механізм COVAX

Україна має отримати в межах глобальної ініціативи COVAX 8 млн доз вакцини. Поставка першої партії вакцини Pfizer у кількості 117 тисяч доз мала надійти ще в середині лютого.

Які обов'язки бере на себе МОЗ Після реєстрації державою вакцин для профілактики коронавірусу під зобов'язання для екстреного медичного застосування МОЗ може взяти на себе обов'язки від імені України щодо цих препаратів.

А значить, матиме право у тому числі звільняти виробника, його працівників, медпрацівників та інших людей, залучених до вакцинації від відповідальності за будь-які її наслідки. Скриншот пояснювальної записки / Фото 24 канал

Закон діятиме впродовж 4 років з дня опублікування.