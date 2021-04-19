Вчені США виростили клітини людини в ембріонах мавп. Вони вважають, що таким чином можна буде вирішити проблему дефіциту трансплантатів. Однак експерти попереджають, що такі гібридні організми становлять серйозні проблеми.

Науковці з Великої Британії вважають, що робота їхніх колег має суттєві етичні та правові виклики, пов'язані зі створенням таких гібридних організмів, і закликали до публічних дебатів.

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Химерні ембріони людини-мавпи

Дослідники з Інституту Солка в Каліфорнії створили так звані химери людини-мавпи. Вони взяли людські стовбурові клітини, які мають здатність розвиватися у безліч різних типів клітин, та помістили їх в ембріони макак в чашках Петрі. Таким чином вчені хотіли зрозуміти, як клітини розвиваються і спілкуються між собою.

Ці химерні підходи можуть бути дійсно дуже корисними для просування біомедичних досліджень не тільки на самому ранньому етапі життя, але і на останньому,

– сказав професор Хуан Карлос Іспісуа Бельмонте, який керує дослідженням.

У 2017 році він та його команда створили перший гібрид людини та свині, де вони ввели людські клітини в свинячу тканину на ранніх стадіях. Тоді вони виявили, що навколишнє середовище забезпечує поганий молекулярний зв'язок. Тому вони вирішили дослідити хімію, вирощену в лабораторії, використовуючи більш близькі до людини види.

За химерними ембріонами людини-мавпи спостерігали в лабораторії протягом 19 днів, а потім знищили.

Що таке химери Це організми, клітини яких походять від двох або більше особин. У людини химеризм може природним чином виникати після трансплантації органів, де клітини органу починають рости в інших частинах тіла.

Про перспективи дослідження

Результати дослідження показали, що людські стовбурові клітини "вижили та інтегрувались з кращою відносною ефективністю, ніж у попередніх експериментах на свинячих тканинах". Команда вважає, що більше розуміння того, як клітини різних видів спілкуються між собою, може запропонувати вченим "потужний інструмент" для досліджень регенеративної медицини.

Реакція науковців з Великої Британії

Доктор Анна Смайдор, викладач та дослідник біомедичної етики в Медичній школі Університету Східної Англії в Норвічі, зазначила, що цей прорив створює значні етичні та юридичні виклики.

Вчені, які стоять за цим дослідженням, заявляють, що ці химерні ембріони пропонують нові можливості. Однак ми не можемо проводити певні типи експериментів на людях. І чи є ці ембріони людиною чи ні – відкрите питання,

– резюмувала вона.

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Професор Джуліан Савулеску, директор Оксфордського центру практичної етики Уехіро та співдиректор Центру етики та гуманітарних наук Оксфордського університету, зазначив, що дослідження відкриває "скриньку Пандори" для людських і нелюдських химер.

Ключове етичне питання – який моральний статус цих нових істот? Перш ніж проводити будь-які експерименти на живонароджених химерах або витягуванні їхні органи, важливо, щоб їхні розумові здібності та життя були належним чином оцінені,

– сказав він.



​Химерні ембріони людини-мавпи / Фото Sky News

Зі свого боку професор Бельмонте переконує, що їхні дослідження відповідають сучасним етичним та правовим принципам.

Ми проводили нашу роботу з максимальною увагою до етичних міркувань та шляхом тісної координації з регуляторними агенціями,

– підкреслив науковець.

Він додав, що, зрештою, вони роблять ці дослідження, щоб зрозуміти та покращити здоров'я людини.