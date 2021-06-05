Про це розповіла епідеміологиня та експертка Всесвітньої організації охорони здоров'я Наталія Виноград. Вона пояснила, що масковий режим залишається для українців обов'язковим.

Актуально В Україні сформувався достатньо потужний імунітет, – епідеміологиня Виноград

Чому треба носити маски

Як зазначила епідеміологиня, триває мутація вірусу. "Ми не знаємо, які генотипи циркулюють й які можуть бути", – підкреслила вона.

Ми маємо справу з таким непрогнозованим вірусом, що краще там, де є високий ризик зараження, маску мати,

– заявила Виноград.

Мовиться про такі місця із великим ризиком зараження:

громадський транспорт;

закриті приміщення.

Також вона зауважила, що в Японії виник новий штам коронавірусу, мутація "британського" штаму. Епідеміологиня з ВООЗ зазначила, що в країні через це виникла велика проблема.

Епідеміологиня Наталія Виноград розповіла про необхідність маскового режиму: дивіться відео

Коронавірус в Україні: дані станом на 5 червня

За минулу добу в країні виявили 1 897 інфікованих.

86 пацієнтів померли. Натомість із лікарень виписали 8 330 людей.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу