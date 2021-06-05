Вірус дуже не прогнозований, – Виноград сказала, чи можуть українці припинити носити маски

Влада деяких країн світу вже скасувала масковий режим для населення. Зокрема мовиться про Ізраїль, Польщу та США. Однак для України таке рішення поки залишається недоступним.

Про це розповіла епідеміологиня та експертка Всесвітньої організації охорони здоров'я Наталія Виноград. Вона пояснила, що масковий режим залишається для українців обов'язковим.

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Чому треба носити маски

Як зазначила епідеміологиня, триває мутація вірусу. "Ми не знаємо, які генотипи циркулюють й які можуть бути", – підкреслила вона.

Ми маємо справу з таким непрогнозованим вірусом, що краще там, де є високий ризик зараження, маску мати,

– заявила Виноград.

Мовиться про такі місця із великим ризиком зараження:

громадський транспорт;

закриті приміщення.

Також вона зауважила, що в Японії виник новий штам коронавірусу, мутація "британського" штаму. Епідеміологиня з ВООЗ зазначила, що в країні через це виникла велика проблема.

Епідеміологиня Наталія Виноград розповіла про необхідність маскового режиму: дивіться відео

Коронавірус в Україні: дані станом на 5 червня

За минулу добу в країні виявили 1 897 інфікованих.

86 пацієнтів померли. Натомість із лікарень виписали 8 330 людей.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу