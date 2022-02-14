Вірус Ебола знайшли у мозку приматів вже після одужання: чому це відкриття важливе

Американські біологи знайшли вірус Ебола в мозку макак, які уже вилікувалися від недуги.

Після терапії моноклональними антитілами решта тканин тварин повністю звільнилися від вірусу. Однак вірус зберігся в макрофагах (клітинах, здатних поглинати та перетравлювати чужорідні чи шкідливі для організму частинки: бактерії, залишки зруйнованих клітин тощо) шлуночків мозку.

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Ебола може залишатись в організмі

Лікарі вирішили, що у деяких випадках вірус залишається в організмі людини й може спонтанно активуватись, викликаючи повторну інфекцію.

На користь цієї гіпотези говорить той факт, що вірус Ебола знаходили у спермі чоловіків навіть через 2 роки після одужання.

Тепер американські вчені з Медичного дослідницького інституту інфекційних захворювань армії США з'ясували, що сім'яники – не єдине місце, де може ховатися вірус.

Вірус знайшли у мозку приматів після одужання

Вони вивчили 36 макак, які пережили лихоманку Ебола. Тварин лікували моноклональними антитілами – досить ефективною терапією проти цього захворювання. Стан макак швидко покращився, і вчені визнали, що вони вилікувалися від інфекції.

Проте через місяць після зараження у 7 приматів виявили вірус Ебола в макрофагах зі шлуночків мозку. Хоча в інших органах слідів вірусу не знайшли.

Ніхто з тварин не мав ознак інфекції, крім двох макак, у яких після терапії стан покращився, але потім розвинувся менінгоенцефаліт, і вони померли.

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Інші експерименти показали, чому так сталось

Щоб перевірити, чи пов'язана присутність вірусу в мозку з лікуванням моноклональними антитілами, біологи вивчили тканини 13 макак з іншого експерименту – тварин від гарячки Ебола там не лікували, але деякі з них вижили.

У цих макак вірусу в мозку не виявили, тому дослідники вважають, що саме лікування моноклональними антитілами сприяло затримці вірусу Ебола в мозку.

Мозок захищений гематоенцефалічним бар'єром, а отже, моноклональним антитілам складніше дістатися до вірусу в ньому,

– зазначили вчені.

Чому це відкриття важливе? Все це потрібно для того, щоб виробити правильну тактику лікування лихоманки Еболи, тому що в окремих випадках вірус, який зберігся в організмі, призводить до повторних інфекцій та зараження довколишніх.

Навіть якщо людина одужала і в неї немає симптомів захворювання, вона все одно може заразити інших людей. Такий випадок описали в Ліберії у 2015 році – жінка, яка перехворіла на лихоманку Ебола під час спалаху 2014 року, понад рік жила без жодних симптомів захворювання, а потім заразила трьох членів сім'ї.

Тож дослідники пропонують поєднувати моноклональні антитіла з противірусними препаратами, щоб досягти остаточної елімінації вірусу Ебола з організму та уникнути повторної інфекції.

Окрім моноклональних антитіл проти лихоманки Ебола вже існує вакцина для її профілактики. Щоправда, офіційно схвалили її лише в Європі, а до Африки вона постачається в межах благодійно-випробувального доступу.

Що відомо про хворобу, яку спричиняє вірус Еболи