У ВООЗ наголосили, що другий рік пандемії буде складнішим. Коронавірус наразі й досі є новою і незрозумілою субстанцією. COVID-19 має закріпитися в популяції людей. І його стратегія скерована зараз на відтворення великої біомаси.

Для цього він реалізує свою тактику через підвищення патогенності. І тому на сьогодні ми маємо останні штами з більш високими параметрами. Про це в ефірі 24 каналу розповіла епідеміологиня, експертка ВООЗ Наталія Виноград.

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За її словами, через це виникає тривога ВООЗ і такі високі показники летальності. Зокрема, в Англії, Німеччині, Латиноамериканських країнах, США.

Вірус не слабшає,

– наголосила експертка Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Вона зазначила, що мутації мають спрямованість наразі на зростання тих параметрів, які не є добрими для людей. Цей новий варіант коронавірусу пробиває колективний імунітет, навіть той прошарок, який вже створився.

Чи є в Україні новий штам COVID-19 та як його визначити

Наталія Виноград зауважила, що, за даними лабораторних досліджень, наразі немає доказів циркуляції британського штаму коронавірусу в Україні. Однак думати, що він є може будь-яка держава, адже міграційні процеси між країнами є дуже активними. Особливо під час низки зимових свят.

"Його можна виявити за допомогою зовсім інших методик. ПЛР-тестування дає можливість встановити, чи інфікована людина", – пояснила епідеміологиня.

Втім після того той взірець потрібно дослідити іншими методами й обладнанням. І встановити структуру геному, яка дасть можливість зрозуміти, який саме може бути штам.

Ми повинні для цього в Україні мати спеціальні наукові центри. На сьогодні в країні є декілька спеціалістів, місць, де б могли це робити,

– розповіла експертка ВООЗ.

Однак додала, що деякі з них не відповідають регламентам біобезпеки щодо проведення таких досліджень. Оскільки це потребує умов, як для особливо небезпечних збудників.



Новий штам коронавірусу: що варто знати / Інфографіка 24 каналу