Вірус поширюється швидше: у Франції попередили про 5 хвилю коронавірусу

Коронавірус у світі не відступає. Схоже, вже у Франції розпочинається п'ята хвиля епідемії COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран. Він додав, що циркуляція вірусу прискорюється. Тобто він поширюється ще швидше.

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У середу, 10 листопада, міністерство охорони здоров'я зареєструвало 11 883 нових випадків захворювання. Як зазначається, це другий день поспіль, коли кількість нових хворих перевищила 10 тисяч.

Тож у профільному міністерстві припустили, що країну чекає нова хвиля пандемії.

Декілька сусідніх країн вже перебувають у п'ятій хвилі епідемії COVID, те, що ми переживаємо у Франції, явно схоже на початок п'ятої хвилі,

– вважає Олів'є Веран.

Нові вимоги у Франції

10 листопада президент Франції Еммануель Макрон оголосив про нові вимоги до вакцинації, оскільки випадки коронавірусу знову починають зростати по всій країні.

Зокрема, з 15 грудня паспорти вакцинації осіб віком 65 років і більше не будуть дійсними, якщо їм не зроблять повторне – третє – щеплення.

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Макрон також закликав 6 мільйонів людей, які мають право на вакцину у Франції, і ще навіть не отримали першу дозу, щепитись. "Це заклик до відповідальності – вакцинуйтеся", – сказав він.