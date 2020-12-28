Вірус в Україні менш шкідливий, ніж у США, – академік
Поки в Євросоюзі фіксують нові штами коронавірусу, в Україні захворюваність іде на спад. Наразі показник найнижчий за 2 місяці. Водночас тестів в лабораторіях зробили втричі більше.
Є багато причин, чому захворюваність пішов на спад. Певні з них невідомі. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив академік Сергій Комісаренко.
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Вірус в Україні менш небезпечний
За його словами, відповідно до динаміки розвитку інфікування, в Україні продовжується перша хвиля COVID-19.
В мене є враження, що вірус в Україні менш контагіозний, менш шкідливий, менш летальний, ніж ті (віруси – 24 канал), які у США і в західній Європі,
– зазначив Комісаренко.
Попри це, як наголосив експерт, розслаблятися не можна. Адже є досвід західної Європи. Там після першої хвилі майже одразу населення підхопило процес інфікування і почалась друга, значно потужніша хвиля.
Карантин ввели вчасно
"Ми ввели в Україні вчасно карантин, коли інфікованих людей майже не було. Ми отримали вірус дуже пізно, але боюсь, що можемо пізно отримати вакцину", – сказав академік. Він додав, що країна перебуває у компромісі між тим, щоб ввести максимальні заходи для меншої захворюваності і свободою, яку хочуть люди.
Причини рівня захворюваності
Також Комісаренко відзначив, що захворюваність залежить від багатьох причин:
- є люди – активні розповсюджувачі вірусу, їх приблизно 8 – 10%;
- різна чутливість до вірусу. Багато людей мають імунітет ще від тих коронавірусів, з якими зустрічалися раніше.
Коронавірус в Україні: останні дані
- Станом на 28 грудня, добовий приріст хворих на COVID-19 в Україні становить 4 385. Зокрема, захворіли 196 дітей та 141 медпрацівник.
- За добу неділі, 27 грудня лабораторії провели 15 332 тестувань, зокрема методом ПЛР – 12 225, методом ІФА – 3 107.
- Загалом українські лабораторії здійснили 5 485 214 ПЛР-тестувань.
Джерело: 24 канал
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