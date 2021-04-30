Цікаво, що ці зміни та мутації відбуваються через нас. Про це Леся Радковська розповіла в інтерв'ю 24 каналу.

Важливо Нова загроза: виявили стійкий до антитіл штам коронавірусу

Як мутує вірус

Інфекціоністка пояснила, що організм, в який потрапляє вірус, починає взаємодіяти з геномом, щоб його зламати.

Ламає – і так відбувається мутація. Це безкінечно. Я буду мати цей "зламаний" геном вірусу – і інфікую вас, до прикладу. У вас він вже буде іншим, ніж до мене прийшов,

– зазначила Леся Радковська.

Вона додала, в Україні наразі немає можливості діагностувати штами через брак спеціалізованої лабораторії. Така лабораторія, за словами Радковської, є в Європі.

Там фахівці роблять секвенування: беруть геном вірусу, ділять на малесенькі частинки – і досліджують, як він змінився.

Актуально У НАН заявили, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу

Додамо, що раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що британський штам коронавірусу вже підтвердили у всіх областях України, а також почав циркулювати південноафриканський.

Повне інтерв'ю з інфекціоністкою про COVID-19 в Україні – читайте за посиланням.