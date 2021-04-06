Віруси та старіння однаково впливають на імунітет

Вчені порівняли ряд показників імунітету у людей похилого віку, інфікованих вірусами імунодефіциту людини (ВІЛ) і вірусом гепатиту C (HCV). Вони виявили багато спільних рис в імунних порушеннях у людей з цих трьох груп.

Вплив вірусів на імунітет

Автори дослідження вказують, що у всіх випадках розвивається хронічне запалення – стан, який робить великий внесок у розвиток багатьох хвороб.

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Чи пов'язана вікова імунна дисфункція з вірусними інфекціями, залишається відкритим питанням. Дослідження на кшталт нашого починають давати на нього відповіді. Зараз відомо лише те, що як старіння, так і вірусні інфекції залишають глибокі та стійкі "позначки" на імунітеті,

– зазначили автори дослідження.

При гострих вірусних інфекціях організм зазвичай позбавляється від вірусу і виробляє антитіла проти інфекції. Але віруси на кшталт ВІЛ і HCV можуть зберігатися в організмі довго, люди часто не підозрюють про них. Фурман зазначив, що в різних країнах від 70% до 90% людей інфіковані цитомегаловірусом (герпесом).

Які віруси викликають хронічне запалення

герпес;

вітрянка;

мононуклеоз;

гепатит;

ВІЛ.

Дослідження показало, що в інфікованих ВІЛ порушення імунної системи з'являються навіть з лікуванням протягом багатьох років. З вірусом гепатиту C справи йдуть інакше.

Сучасні методи терапії допомагають знищити його в організмі в 97% випадків. Після лікування порушений імунітет частково відновлюється. Автори дослідження виявили деякі молекулярні механізми, через які відбувається таке відновлення. Вчені вказують, що приклад гепатиту C вказує, що існує можливість поліпшення імунітету як при вірусних інфекціях, так і при старінні.