Вірусне навантаження на організм при Дельті в 1260 разів вище початкового вірусу

Вчені зрозуміли, чому варіант коронавірусу Дельта настільки швидко поширюється у світі. Річ у тім, що інкубаційний період мутованого штаму в рази вище, початкового варіанту COVID-19. Крім того, рівень вірусного навантаження на організм.під час інфікування Дельтою виявився "абсолютно фантастичним".

Інкубаційний період при Дельті

Передусім вчені виявили, що під час інфікування Дельтою інкубаційний період, тобто ймовірність передачі вірусу контактним шляхом, скорочується до чотирьох днів. Тоді як передача вихідного штаму становить приблизно 6 днів.

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Попередньо вчені вже знали, що дельта варіант SARS-CoV-2 може бути більш ніж у двічі заразніше, ніж вихідний штам, тому прагнули пояснити цю особливість. Тож, тепер вчені проаналізували анамнез 62 пацієнтів – одних з перших інфікованих COVID-19 в Китаї людей.

Деталі дослідження

Вчені оцінювали вірусне навантаження в організмі пацієнтів з вихідним варіантом SARS-CoV-2 і порівнювали її з вірусним навантаженням при інфікуванні штамом дельта.

Вчені детально спостерігали та аналізували кожен день в упродовж всього періоду хвороби, щоб простежити динаміку та прогресування хвороби.

Що виявили вчені?

Спочатку з'ясувалося, що варіант Дельта проявляється через 4 дні після контакту з хворим, в той час, як передача вихідного штаму становила приблизно 6 днів.

Потім вчені виявили, що в інфікованих варіантом Дельта, вірусне навантаження було в 1260 разів вище, ніж кількість вірусу в організмі при вихідному штамі.

Збільшена кількість частинок вірусу в організмі і коротший інкубаційний період пояснює швидкі темпи поширення Дельти,

– зазначив дослідник Бенджамін Коулінг з Гонконзького університету.

Велика кількість вірусу в дихальних шляхах сприяє тому, що хворий може заразити більше людей і в коротші терміни.

Наразі вчені не знають, як Дельта впливає на важкість перебігу коронавірусної хвороби. Вони планують продовжити аналізувати ці дані, щоб отримати більше інформації про відмінності в перебігу хвороби у пацієнтів з Дельта варіантом і хворих іншими менш трансмісивними штамами SARS-CoV-2.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу