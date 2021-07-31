Експертка ВООЗ Марія ван Керкхове повідомила, що наразі є достатньо доказів вважати штам Дельта таким, що поширюється швидше, ніж попередні варіанти коронавірусу.

До теми Дельта-штам вже виявили у 132 країнах світу, – ВООЗ

Водночас Дельта не є смертоноснішим варіантом

Безумовно, варіант Дельта – це варіант, який викликає у нас серйозне занепокоєння. Він більш заразний, ніж навіть варіант Альфа. Є лабораторні дослідження, які свідчать, що цей штам поширюється швидше. Водночас ми не зареєстрували підвищений рівень смертності,

– зазначила Марія ван Керкхове.

Головний експерт організації з надзвичайних ситуацій Майк Раян також додав, що наразі, попри зниження ефективності препаратів, вакцини є і надалі ефективним способом запобігання зараженню, в тому числі проти варіанту Дельта, хоч і захищають від нього гірше.

Вірус став більш пристосованим

Вакцини, які схвалені ВООЗ, забезпечують значний захист від важкого перебігу захворювання і госпіталізації. Ми боремося з тим же вірусом, але з вірусом, який став більш пристосованим,

– додав Раян.