Чому виникає свербіж плавців

Цей стан називають церкаріозом, шистосомним дерматитом або, по-простому, "свербіж плавців". Церкаріоз стає помітний протягом кількох годин після контакту з водою і з'являється тільки на тих місцях, які не були захищені від намокання. Наприклад, якщо людина плавала в гідрокостюмі, то на прикритих місцях висипу не буде.

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Ці паразити називаються шистосомами, а їхні личинки – церкаріями. Алергія з'являється саме через личинок. Церкарії проникають в шкіру, але не переносяться людиною.

Дорослі паразити живуть в крові інфікованих птахів: качок, гусей, чайок, лебедів. Також переносником можуть стати й деякі ссавці – ондатри та єноти. Паразити відкладають яйця, які потрапляють в фекалії тварин. Коли фекалії з яйцями змиваються в воду, з яєць вилуплюються личинки.

Люди як переносники їм не підходять, тому навіть якщо личинки зариваються в шкіру, вони швидко вмирають. Після їх укусів залишається алергічна реакція у вигляді висипу і свербіж. Личинки дуже маленькі, тому помітити їх, як комарів, не вийде.

Симптоми церкаріозу

Зазвичай церкаріоз проявляється у вигляді червоного висипу, сверблячки й печіння і проходить за тиждень. Інших симптомів немає. До лікаря варто йти, якщо на місці висипу з'явився гній.



Висип після купання / Фото: Mayo Clinic

Як лікувати церкаріоз

Спеціального лікування не існує. Щоб полегшити висип і свербіж, можна застосовувати антигістамінні препарати, наприклад цетиризин, або наносити креми з каламіном, які знімають подразнення зі шкіри. Висип не варто розчісувати – це може призвести до вторинних бактеріальних інфекцій.

Чи варто відмовлятись від купання у водоймах

Якщо ви знаєте, що в якійсь водоймі живуть церкарії, краще там не купатись. Такі водойми часто спливають у новинах. В іншому випадку можна спокійно плавати – навіщо відмовляти собі в такому задоволенні через можливість заробити легкий висип? Але, звичайно, вирішувати тільки вам.