Висипання на шкірі може бути єдиним симптомом коронавірусу: фото

Коронавірус може мати вельми незвичайні прояви. Наприклад – шкірні висипання, з якими людина скоріше піде до дерматолога, ніж здавати тест на SARS-Cov-2.

Вчені описували висип при COVID-19 ще після першої хвилі коронавірусу, але їм було складно довести, що її викликає саме коронавірус.

Також на тему: Швидкість ходьби пов'язали з ризиком смерті від коронавірусу

Масштабне дослідження

У новому дослідженні вчені Королівського коледжу Лондона (King's College London), проаналізували дані понад 336 тисяч британців, які використовували спеціальний додаток для реєстрації симптомів COVID-19.

Автори дослідження також скористалися результатами онлайн-опитування за участю 11,5 тисячі респондентів, які повідомляли про шкірні висипання і надавали фото.



Висипання під час коронавірусу / Фото: BJD

Висипи на тілі при коронавірусі

В результаті вчені склали каталог найбільш поширених дерматологічних проявів COVID-19, що включають фото та опис 400 пацієнтів. Виявилося, що шкірні висипання при цій інфекції зустрічаються значно частіше, ніж раніше вважалося. Так, у 17% учасників онлайн-опитування такі прояви були першим симптомом, у 21% – єдиною клінічною ознакою інфекції.

Автори дослідження прийшли до висновків, що шкірні висипання найчастіше є раннім симптомом інфекції, на який лікарям варто звертати увагу.