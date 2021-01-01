В американському місті Ґрафтон, що у штаті Вісконсин, поліція заарештувала фармацевта, який навмисне зіпсував понад 500 доз вакцини від коронавірусу. Ба більше – 57 доз зіпсованої вакцини потім ввели людям.

Що спонукало чоловіка на такі дії поки невідомо. Втім, те, що зробив він це навмисне, не викликає сумнівів. Про це інформує The New York Times.

Дивіться також ВООЗ схвалила до використання першу вакцину проти COVID-19: що відомо

Як фармацевт зіпсував вакцину

Так, колишній працівник медичного закладу мережі Aurora Health Care спеціально дістав з холодильника близько 570 доз вакцини виробництва Moderna і залишив їх на ніч поза камерою зберігання, знаючи, що після цього препарат втратить ефективність.

Фармацевт спершу заявив, що зробив це помилково, намагаючись знайти щось у холодильнику. Втім пізніше з’ясувалося, що він це зробив навмисне, до того ж принаймні двічі.

До того, як працівники медзакладу з’ясували, що вакцина зіпсована, її встигли ввести 57 людям. Втім, вона не повинна викликати проблем зі здоров’ям у людей, яким зробили щеплення. Вакцина лише буде менш дієвою або й узагалі не матиме ефекту.

Яких збитків він завдав

Наразі шпиталь намагається вирішити разом із Moderna і Управлінням із продовольства та медикаментів США, як діяти в ситуації, що склалася. За попередніми даними, фармацевт завдав шкоди на суму від 8 до 11 тисяч доларів.

Працівника шпиталю, який навмисне витягнув препарат із холодильника, вже звільнили з посади. Окрім того, чоловіку вже висунуті звинувачення в умисному псуванні вакцини, завданні матеріального збитку, а також у діях, які створили ризик для здоров’я інших людей. Його ім'я не розголошується. Він перебуває під вартою.

Зверніть увагу! 21 грудня в США почалася масова вакцинація людей препаратом від компанії Moderna. Вона може зберігатися за температури звичайного холодильника.



Вакцину компанії Moderna схвалили для екстреного використання у США 18 грудня. Це друга після препарату Pfizer / BioNTech вакцина, яку зареєстрував американський регулятор.