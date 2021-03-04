Головний санлікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко заявив, що висока летальність серед пацієнтів на апаратах ШВЛ "не є особливістю України". Він пояснив, що це загалом є особливістю коронавірусної хвороби.

Під час брифінгу Віктор Ляшко повідомив, що потреба у штучній вентиляції легенів є у тих людей, яким вже не підходять інші варіанти лікування.

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Віктор Ляшко “Потреба у штучній вентиляції легень наразі відбувається тільки у тих людей, коли ресурси респіраторної неінвазивної терапії вичерпано. Тобто спочатку людину при низькому насичені киснем підключають до кисневої терапії, після цього використовують такі апарати, як CPAP, але коли організм людини виснажується повністю, то людину підключають до апарату ШВЛ – це коли повністю штучна заміна дихальної функції”.

Саме тому такі високі цифри летальності. У різних країнах світу смертність серед таких пацієнтів від 50 до 90%, залежно від вибірки, кількості, а також як і хто оцінює.

Смертність пацієнтів на ШВЛ в Україні