Поширення COVID-19 в Україні

До лікарень госпіталізували 1 257 людей з вираженими симптоми COVID-19. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 22 пацієнти. Водночас одужали 499 осіб.

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За добу українські лабораторії провели 38 702 тестувань на виявлення коронавірусної інфекції, зокрема:

методом ПЛР – 18 887,

методом ІФА – 3 099,

експрес-тестами – 16 716.

Загальна статистика Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно підтвердили 2 316 619 випадків захворювання. Станом на 12 вересня одужало 2 221 110 людей. Жертвами коронавірусу стали 54 342 інфікованих.

Кількість хворих в регіонах за добу:

місто Київ – 193 випадки;

Вінницька область – 55 випадків;

Волинська область – 45 випадків;

Дніпропетровська область – 172 випадки;

Донецька область – 57 випадків;

Житомирська область – 114 випадків;

Закарпатська область – 15 випадків;

Запорізька область – 40 випадків;

Івано-Франківська область – 71 випадок;

Київська область – 67 випадків;

Кіровоградська область – 15 випадки;

Луганська область – 27 випадків;

Львівська область – 117 випадків;

Миколаївська область – 48 випадків;

Одеська область – 172 випадки;

Полтавська область – 17 випадків;

Рівненська область – 56 випадків;

Сумська область – 67 випадків;

Тернопільська область – 173 випадки;

Харківська область – 182 випадки;

Херсонська область – 94 випадки;

Хмельницька область – 135 випадків;

Черкаська область – 50 випадків;

Чернівецька область – 189 випадків;

Чернігівська область – 25 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Статистика COVID-вакцинації в Україні

Впродовж минулої доби вакцинували проти коронавірусу 74 444 людини, зокрема першу дозу препарату отримали 29 170 людей, дві дози, а відтак завершили вакцинацію 45 274 людини.

Протягом доби працювали:

579 мобільних бригад,

1 722 пункти щеплення;

383 центри вакцинації.

Загалом, від початку вакцинальної кампанії, в Україні проти коронавірусу щеплено 5 889 812 людей: з них отримали одну дозу – 5 889 810 людей,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 775 986 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 665 796 щеплень.

Які вакцини використовують найчастіше

Вакцинація в країні стартувала 24 лютого. Для імунізації українців використовують вакцини:

Covishield – 487 187 (кількість використаних доз).

Coronavac – 1 653 814.

Comirnaty від Pfizer – 2 083 743.

AstraZeneca – 555 811.

Janssen від Johnson & Johnson – 19 252.

Moderna – 1 090 005.

Зверніть увагу Невакциновані в 11 разів частіше помирають від коронавірусу, – CDC