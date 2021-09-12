Високі показники госпіталізації та рівень захворюваності: актуальна COVID-статистика

12 вересня 2021 , 08:15
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Джерело:

МОЗ

В Україні впродовж доби виявили 2 196 випадків інфікування коронавірусом, зокрема, захворіли 236 дітей та 35 медпрацівників. Щеплення проти коронавірусу отримали 74 444 людини, зокрема 29 170 людей – першу дозу вакцини.

Поширення COVID-19 в Україні

До лікарень госпіталізували 1 257 людей з вираженими симптоми COVID-19. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 22 пацієнти. Водночас одужали 499 осіб.

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За добу українські лабораторії провели 38 702 тестувань на виявлення коронавірусної інфекції, зокрема:

  • методом ПЛР – 18 887,
  • методом ІФА – 3 099,
  • експрес-тестами – 16 716.

Загальна статистика

Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно підтвердили 2 316 619 випадків захворювання.

Станом на 12 вересня одужало 2 221 110 людей. Жертвами коронавірусу стали 54 342 інфікованих. 

Кількість хворих в регіонах за добу:

  • місто Київ – 193 випадки;
  • Вінницька область – 55 випадків;
  • Волинська область – 45 випадків;
  • Дніпропетровська область – 172 випадки;
  • Донецька область – 57 випадків;
  • Житомирська область – 114 випадків;
  • Закарпатська область – 15 випадків;
  • Запорізька область – 40 випадків;
  • Івано-Франківська область – 71 випадок;
  • Київська область – 67 випадків;
  • Кіровоградська область – 15 випадки;
  • Луганська область – 27 випадків;
  • Львівська область – 117 випадків;
  • Миколаївська область – 48 випадків;
  • Одеська область – 172 випадки;
  • Полтавська область – 17 випадків;
  • Рівненська область – 56 випадків;
  • Сумська область – 67 випадків;
  • Тернопільська область – 173 випадки;
  • Харківська область – 182 випадки;
  • Херсонська область – 94 випадки;
  • Хмельницька область – 135 випадків;
  • Черкаська область – 50 випадків;
  • Чернівецька область – 189 випадків;
  • Чернігівська область – 25 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Статистика COVID-вакцинації в Україні

Впродовж минулої доби вакцинували проти коронавірусу 74 444 людини, зокрема першу дозу препарату отримали 29 170 людей, дві дози, а відтак завершили вакцинацію 45 274 людини.

Протягом доби працювали:

  • 579 мобільних бригад,
  • 1 722 пункти щеплення;
  • 383 центри вакцинації.

Загалом, від початку вакцинальної кампанії, в Україні проти коронавірусу щеплено 5 889 812 людей:

  • з них отримали одну дозу – 5 889 810 людей,
  • повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 775 986 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 10 665 796 щеплень.

Які вакцини використовують найчастіше

Вакцинація в країні стартувала 24 лютого. Для імунізації українців використовують вакцини:

  • Covishield – 487 187 (кількість використаних доз).
  • Coronavac – 1 653 814.
  • Comirnaty від Pfizer – 2 083 743.
  • AstraZeneca – 555 811.
  • Janssen від Johnson & Johnson – 19 252.
  • Moderna – 1 090 005.

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Автор: Анастасія Лукашевська