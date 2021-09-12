Високі показники госпіталізації та рівень захворюваності: актуальна COVID-статистика
Джерело:МОЗ
В Україні впродовж доби виявили 2 196 випадків інфікування коронавірусом, зокрема, захворіли 236 дітей та 35 медпрацівників. Щеплення проти коронавірусу отримали 74 444 людини, зокрема 29 170 людей – першу дозу вакцини.
Поширення COVID-19 в Україні
До лікарень госпіталізували 1 257 людей з вираженими симптоми COVID-19. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 22 пацієнти. Водночас одужали 499 осіб.
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За добу українські лабораторії провели 38 702 тестувань на виявлення коронавірусної інфекції, зокрема:
- методом ПЛР – 18 887,
- методом ІФА – 3 099,
- експрес-тестами – 16 716.
Загальна статистика
Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно підтвердили 2 316 619 випадків захворювання.
Станом на 12 вересня одужало 2 221 110 людей. Жертвами коронавірусу стали 54 342 інфікованих.
Кількість хворих в регіонах за добу:
- місто Київ – 193 випадки;
- Вінницька область – 55 випадків;
- Волинська область – 45 випадків;
- Дніпропетровська область – 172 випадки;
- Донецька область – 57 випадків;
- Житомирська область – 114 випадків;
- Закарпатська область – 15 випадків;
- Запорізька область – 40 випадків;
- Івано-Франківська область – 71 випадок;
- Київська область – 67 випадків;
- Кіровоградська область – 15 випадки;
- Луганська область – 27 випадків;
- Львівська область – 117 випадків;
- Миколаївська область – 48 випадків;
- Одеська область – 172 випадки;
- Полтавська область – 17 випадків;
- Рівненська область – 56 випадків;
- Сумська область – 67 випадків;
- Тернопільська область – 173 випадки;
- Харківська область – 182 випадки;
- Херсонська область – 94 випадки;
- Хмельницька область – 135 випадків;
- Черкаська область – 50 випадків;
- Чернівецька область – 189 випадків;
- Чернігівська область – 25 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика COVID-вакцинації в Україні
Впродовж минулої доби вакцинували проти коронавірусу 74 444 людини, зокрема першу дозу препарату отримали 29 170 людей, дві дози, а відтак завершили вакцинацію 45 274 людини.
Протягом доби працювали:
- 579 мобільних бригад,
- 1 722 пункти щеплення;
- 383 центри вакцинації.
Загалом, від початку вакцинальної кампанії, в Україні проти коронавірусу щеплено 5 889 812 людей:
- з них отримали одну дозу – 5 889 810 людей,
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 775 986 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 10 665 796 щеплень.
Які вакцини використовують найчастіше
Вакцинація в країні стартувала 24 лютого. Для імунізації українців використовують вакцини:
- Covishield – 487 187 (кількість використаних доз).
- Coronavac – 1 653 814.
- Comirnaty від Pfizer – 2 083 743.
- AstraZeneca – 555 811.
- Janssen від Johnson & Johnson – 19 252.
- Moderna – 1 090 005.
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