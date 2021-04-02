Високий рівень тестостерону пов'язаний з виникненням одного з видів раку

Можливо, в майбутньому меланому у чоловіків можна буде лікувати препаратами, які протидіють ефектам чоловічого статевого гормону тестостерону. Дослідження показало, що між рівнем тестостерону та меланомою є зв'язок.

Гормони та рак

Ризик розвитку багатьох видів раку у чоловіків вище, ніж у жінок. Цю різницю заведено пояснювати факторами способу життя, які впливають на людей різних статей. Відомо, що частина пухлин може розвиватися під впливом статевих гормонів. Однак роль гормонів добре вивчена тільки для специфічних чоловічих пухлин, наприклад, для раку передміхурової залози.

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Як відбувалося дослідження

Автори нового дослідження вказують: раніше було відомо, що у чоловіків, які перенесли меланому, збільшений ризик розвитку раку передміхурової залози та навпаки. Це дало їм привід думати про те, що у цих двох злоякісних пухлин є загальні біологічні механізми. Потенційно таким загальним фактором міг виявитися тестостерон.

У дослідженні вчені проаналізували дані британського Біобанку про рівень тестостерону у 182 тисяч чоловіків і 122 тисяч жінок у віці 40-69 років.

До 2015 – 2016 років після спостереження протягом не менше семи років рак розвинувся у 9500 чоловіків і 5600 жінок. З цього розрахунку був виключений немеланомний рак шкіри.

Тестостерон викликає рак

Ризик розвитку меланоми у чоловіків збільшувався на 35% з ростом рівня вільного (не пов'язаного з білком) тестостерону в крові на кожні 50 пікомоль на літр. Крім цього, підвищений рівень вільного тестостерону у чоловіків був пов'язаний зі збільшенням ризику раку простати, а у жінок після менопаузи – раку молочної залози та ендометрію.

Це велике дослідження показує зв'язок між тестостероном і раком шкіри. Воно додає важливі дані про те, що ще одному раку можна запобігти або вилікувати з використанням гормонів. Ми вже лікуємо рак простати за допомогою антиандрогенних препаратів,

– зазначили науковці.