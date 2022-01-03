Якщо його не лікувати, це підвищує ризик серйозних проблем, таких як серцеві напади та інсульти. Про це свідчать дані Національної служби охорони здоров'я США.

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Артеріальну гіпертензію діагностують у разі постійного підвищення рівня артеріального тиску (АТ):

більше 140 мм рт. ст. (систолічний АТ);

більше 90 мм рт. ст. (діастолічний АТ).

"Показання артеріального тиску між 120 на 80 і 140 на 90 можуть означати, що ви наражаєтесь на ризик розвитку високого кров'яного тиску, якщо не вживете заходів, щоб тримати його під контролем", – мовиться у повідомленні.

Довідка. Артеріальний тиск – це сила, з якою кров тисне на стінки артерій. Нормальним вважають систолічний (верхній) тиск менше 120 і діастолічний (нижній) тиск менше 80 мм рт. ст.

Які наслідки

Підвищений артеріальний тиск без належного лікування може призвести до:

інфаркту;

інсульту;

ниркової чи серцевої недостатності;

погіршення зору та інших ускладнень.

Навіть помірне підвищення АТ пов'язане зі зменшенням очікуваної тривалості життя.

Симптоми високого тиску

Фахівці Британського фонду серця (BHF) стверджують, що високий кров'яний тиск рідко має помітні симптоми, хоча деякі його ознаки все ж можна помітити. Одним із ключових симптомів підвищеного АТ є нечіткий зір.

Інші можливі симптоми включають:

кровотечу з носа;

задуху;

біль у грудях;

запаморочення;

головні болі.

Експерти фонду наголошують, що ці симптоми не можна ігнорувати. Також вони вказують на те, що багато людей з підвищеним тиском можуть почуватися добре. Щоб виявити проблему, дорослим слід регулярно перевіряти артеріальний тиск, попри свої відчуття.