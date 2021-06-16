У дослідженні брали участь понад 12 тисяч осіб, за якими спостерігали в середньому протягом 16 років. Воно почалося в 1992 році, в той час середній вік учасників становив 41 рік.

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Як відбувалося дослідження

На початку дослідження у 39% жінок і 66% чоловіків була артеріальна гіпертонія першої або другої стадії (тиск від 130/80 до 139/89 або 140/90 міліметрів ртутного стовпа відповідно). У жінок рідше, ніж у чоловіків, зустрічалися інші фактори ризику серцево-судинних хвороб, включаючи ожиріння і високий рівень "поганого холестерину" в крові, також вони рідше курили.

Вплив гіпертонії на жінок

У жінок з гіпотонією першої стадії ризик серцево-судинних хвороб був вищий у два рази в порівнянні з показниками жінок з нормальним тиском.

На ризики хвороб серця у чоловіків гіпертонія цієї стадії впливу не чинила.

Вчені вказують, що все більше даних свідчать на користь того, що гіпертонія більш небезпечна для здоров'я серця жінок, ніж для чоловіків. Більш того, цей ризик стає значним при невеликому підвищенні тиску.

Це дослідження може змінити первинну профілактику. Зараз при гіпертонії першої стадії більшості людей рекомендують зміни способу життя, а не медикаментозне лікування. Виняток становлять лише люди з додатковими факторами ризику, наприклад, з цукровим діабетом. Не виключено, що в майбутньому жінкам старше 40 років будуть призначати ліки при легкій гіпертонії.

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