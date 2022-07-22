Виявилося, що високий кров'яний тиск впливає на важкість перебігу COVID-19 навіть за відсутності інших хронічних захворювань, таких як діабет 2 типу, захворювання нирок або серцева недостатність.

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Вакцини зменшують ризик госпіталізації

Вакцини проти COVID-19 допомогли зменшити смертність від інфекції на початку пандемії. За даними дослідження в Ізраїлі, бустерна доза вакцини від COVID-19 ще більше знизила ризик важкої хвороби до 70%, проте частина повністю вакцинованих та ревакцинованих людей все ще потребує госпіталізації.

Наші дані показали, що вразливі не тільки люди похилого віку з хронічними захворюваннями. Зараження коронавірусом, яке потребує госпіталізації, може трапитися з дорослою людиною будь-якого віку, особливо якщо людина має високий кров’яний тиск, навіть якщо у неї немає інших серйозних хронічних захворювань,

– розповів автор дослідження Джозеф Е. Ебінгер.

Як відбувалося дослідження

Науковці провели дослідження за участю 912 дорослих, які отримали принаймні три дози мРНК вакцини проти COVID-19 і проходили лікування від COVID-19 між груднем 2021 року та квітнем 2022 року. Також було вивчено демографічну інформацію, включаючи вік, стать, расу, етнічну приналежність та клінічні дані з електронних медичних записів.

Вчені визначили ключові змінні та клінічні характеристики, такі як наявність хронічних захворювань, включаючи діабет 2 типу, захворювання нирок, серцевий напад, серцеву недостатність і попередню хронічну легеневу обструктивну хворобу або астму.

Високий тиск – найбільший ризик госпіталізації

Аналіз виявив: