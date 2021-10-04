Високий тиск впливає на структуру мозку та провокує деменцію

Люди, яким діагностували "високий кров'яний тиск" у віці 35 – 44 років, мали менший розмір мозку і велику ймовірність розвитку деменції в майбутньому. Нове дослідження показує, що контроль та профілактичні заходи гіпертонічної хвороби можуть запобігти нейродегенеративним процесам.

Дослідження проводили вчені з Австралії і Китаю використовуючи дані учасників Британського Біобанку – великої бази даних, яка містить докладну анонімну інформацію про здоров'я близько півмільйона людей.

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Коротко про гіпертонічну хворобу

Гіпертонія дуже поширена серед людей середнього віку 45 – 64 роки. Однак, підвищений артеріальний тиск в ранньому віці стає все більш поширеним.

Наразі зв'язок між гіпертонією, здоров'ям мозку і деменцією в більш пізньому віці – повністю не встановлений, та тепер вчені встановили, як вік початку гіпертонії може вплинути на цей зв'язок.

Деталі дослідження

Щоб визначити зміни в головному мозку, дослідники порівняли МРТ мозку між двома великими групами дорослих в базі даних:

11399 людей з високим артеріальним тиском, діагностованим в різному віці (молодше 35 років; 35 – 44 роки; і 45 – 54 роки),

і 11399 учасників, які не мали високого кров'яного тиску.

Учасники увійшли в банк даних в період з 2006 по 2010 рік, а в період з 2014 по 2019 рік у них було МРТ головного мозку.

Які висновки вдалось зробити

У кожної діагностичної вікової категорії загальний обсяг мозку був менше у людей з діагнозом "високий кров'яний тиск", у порівнянні з учасниками, у яких не було гіпертонічної хвороби.

Гіпертонія, діагностована до 35 років, була пов'язана з найбільшим скороченням обсягу мозку в порівнянні з контрольною групою,

– наголосили дослідники.

Серед людей з нормальними показниками артеріального тиску на момент МРТ у тих, кому раніше було поставлено гіпертонія у віці менш як 35 років, загальний обсяг мозку був менше в порівнянні з людьми з нормальним артеріальним тиском, у яких ніколи не діагностувалася гіпертонія.

Кореляція ризиків деменції

Ризик деменції з будь-якої причини був значно вище (на 61%) у людей, у яких було діагностовано високий кров'яний тиск у віці від 35 до 44 років, в порівнянні з учасниками, у яких не було високого кров'яного тиску.

Ризик судинної деменції був на 45% вище у дорослих з діагнозом гіпертонія у віці від 45 – 54.

Крім того, у 69% ризики були вище у тих, кому поставлений діагноз у віці від 35 до 44 років, в порівнянні з учасниками того ж віку без високого кров'яного тиску.

Перспектива дослідження

Вчені не виявили зв'язку між віком на момент постановки діагнозу гіпертонії і ризиком розвитку хвороби Альцгеймера — типу деменції.

Надалі вчені планують вивчити медичні записи, щоб визначити, чи передували появи деменції інші захворювання з раніше встановленої зв'язком з ризиком деменції, зокрема діабет, інсульт, у людей, у яких розвинувся високий кров'яний тиск в молодому віці.