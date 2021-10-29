Чи вистачатиме кисню: Данілов повідомив, що один з заводів відновив роботу
Джерело:"Право на владу" на "1+1"
В Україні вже відновив роботу один із заводів для виробництва кисню. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, підприємства не працювали певний час, бо в них проводилась профілактика.
Данілов зауважив, що запастись киснем наперед у тих обсягах, які зараз необхідні, неможливо.
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Була потреба профілактики на заводах, – Данілов
Те, що стосується цих двох заводів, що зупинилися, це не була профілактика. Це була потреба. Станом на сьогодні вони вже працюють і не мають проблем. Тобто один завод уже працює, а інший працюватиме з неділі,
– сказав Данілов.
Кількість госпіталізацій лише зростатиме
За словами секретаря РНБО, штучні проблеми створюють у містах, де не можуть розрахувати, скільки кисню їм потрібно. Це відбувається через те, що постійно зростає кількість хворих на COVID-19. Данілов переконаний: проблема не зникне найближчим часом, адже кількість госпіталізацій лише зростатиме.
Я постійно наполягаю, що в кожному місті є громада, мер, управління охорони здоров’я, і це має бути спільна робота. Не може лише Ляшко відповідати за всі 497 лікарень, які працюють із хворими на коронавірус. У нас 47 964 особи перебувають у лікарні,
– пояснив Данілов.
У РНБО очікують, що в Україні буде 50 – 52 тисячі хворих. У лікарнях – 90 тисяч місць і багатьом потрібен кисень.
Кисень швидко використовують через Дельту, – Ляшко
Раніше ситуацію з браком кисню вже пояснював голова МОЗ Віктор Ляшко. Він наголосив, що кисень швидко використовують через штам Дельта. Раніше у медзакладах 2 тонни рідкого кисню використовували протягом тижня, зараз цей обсяг іде на 1 – 2 дні.
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Для покриття потреби в кисні залучили 35 підприємств, що виробляють кисень, в тому числі 23 – медичний та 12 – технічний.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні
За добу 28 жовтня в Україні – новий сумний рекорд – 26 870 нових випадків коронавірусу, померли 648 людей. Загалом зафіксували 2 878 674 хворих на COVID-19, летальних випадків – 66 852. Одужали – більше ніж 2 мільйони 421 тисяча людей.