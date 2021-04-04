Чи ефективні цитруси проти застуди: 5 правдивих фактів про вітамін C

4 квітня – День вітаміну C. Багато хто вважає, що він дуже корисний для імунітету та допомагає при застуді. У Центрі громадського здоров'я вирішили розкласти все по поличках.

Багатьом людям у дитинстві давали "аскорбінку" й змушували їсти апельсини, а особливо під час застуди. Втім, це були дещо даремні зусилля. Хоч і смачні.

До теми Найцікавіші міфи про здоров'я, які ми спростували у 2020 році

5 фактів про вітамін C

Вітамін С бере участь у процесах метаболізму, захищає молекули (білки, ліпіди, вуглеводи та тощо) від пошкодження активними формами кисню. Він також потрібен для синтезу гормонів, які грають важливу роль у реакції серцево-судинної системи на важку інфекцію. Також вітамін C допомагає засвоювати залізо. Дефіцит вітаміну C викликає захворювання під назвою "цинга", які проявляються кровотечами та ламкістю судин. Цей незамінний вітамін можна отримати лише у їжі рослинного походження. Найбільше його знайдете у таких продуктах: цитрусові, ківі, червоний перець, броколі, смородина та полуниця. Вплив вітаміну С на перебіг застуди не доведений та потребує більших клінічних випробувань. Окрім цього, він не сприяє профілактиці ГРВІ та не скорочує тривалість лікування. Величезні дози вітаміну С небезпечні, адже можуть спричинити: діарею, нудоту, блювоту, печію, спазми в животі, головний біль, безсоння.

У Центрі громадського здоров'я наголосили, що для більшості людей здорове харчування забезпечує достатню кількість вітаміну С.

Якщо відчуваєте будь-які проблеми зі здоров'ям, не займаєтесь самолікуванням, а звертайтеся до сімейного лікаря.