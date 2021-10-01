Вітамін С підтримує здоровими шкіру, кровоносні судини, кістки та хрящі. Більшості людей не потрібні добавки з вітаміном С, оскільки його норму можна отримати з їжі.

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Джерела вітаміну С

Ягоди та фрукти:

диня;

цитрусові (апельсин і грейпфрут);

ківі;

манго;

ананас;

полуниця, малина, чорниця і журавлина;

кавун.

Овочі:

броколі, брюссельська і цвітна капуста;

зелений і червоний перець;

шпинат, капуста, зелень ріпи та інша листова зелень;

картопля;

помідори.

Як готувати їжу, щоб зберегти вітаміни

Приготування їжі на пару або в мікрохвильовій печі більш дбайливі, ніж, наприклад, смаження, тому після такого способу залишається більше вітамінів. Вплив світла знижує вміст вітаміну С в продуктах, тому вибирайте апельсиновий сік, який продається в картонній упаковці, а не в прозорій пляшці.

Заморожені продукти не гірші за свіжі, тому, якщо людина живе там, де мало свіжих овочів і фруктів, можна спокійно їх замінити замороженими альтернативами.

Дефіцит вітаміну C

Це призводить до таких симптомів: