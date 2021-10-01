Вітамін С підтримує здоровими шкіру, кровоносні судини, кістки та хрящі. Більшості людей не потрібні добавки з вітаміном С, оскільки його норму можна отримати з їжі.

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Джерела вітаміну С

Ягоди та фрукти:

  • диня;
  • цитрусові (апельсин і грейпфрут);
  • ківі;
  • манго;
  • ананас;
  • полуниця, малина, чорниця і журавлина;
  • кавун.

Овочі:

  • броколі, брюссельська і цвітна капуста;
  • зелений і червоний перець;
  • шпинат, капуста, зелень ріпи та інша листова зелень;
  • картопля;
  • помідори.

Як готувати їжу, щоб зберегти вітаміни

Приготування їжі на пару або в мікрохвильовій печі більш дбайливі, ніж, наприклад, смаження, тому після такого способу залишається більше вітамінів. Вплив світла знижує вміст вітаміну С в продуктах, тому вибирайте апельсиновий сік, який продається в картонній упаковці, а не в прозорій пляшці.

Заморожені продукти не гірші за свіжі, тому, якщо людина живе там, де мало свіжих овочів і фруктів, можна спокійно їх замінити замороженими альтернативами.

Дефіцит вітаміну C

Це призводить до таких симптомів:

  • анемія;
  • кровоточать ясна;
  • зниження здатності боротися з інфекціями;
  • зниження швидкості загоєння ран;
  • сухе і посічене волосся;
  • легкі синці;
  • біль у суглобах;
  • ослаблена зубна емаль.