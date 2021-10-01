В яких продуктах найбільше вітаміну C: перелік
Джерело:Medline Plus
Найкраще джерело вітаміну С – це сирі фрукти та овочі. Приготування продуктів або їх тривале зберігання знижує вміст вітаміну.
Вітамін С підтримує здоровими шкіру, кровоносні судини, кістки та хрящі. Більшості людей не потрібні добавки з вітаміном С, оскільки його норму можна отримати з їжі.
Також на тему: Вітамін Д для дітей та підлітків: визначаємо правильне дозування
Джерела вітаміну С
Ягоди та фрукти:
- диня;
- цитрусові (апельсин і грейпфрут);
- ківі;
- манго;
- ананас;
- полуниця, малина, чорниця і журавлина;
- кавун.
Овочі:
- броколі, брюссельська і цвітна капуста;
- зелений і червоний перець;
- шпинат, капуста, зелень ріпи та інша листова зелень;
- картопля;
- помідори.
Як готувати їжу, щоб зберегти вітаміни
Приготування їжі на пару або в мікрохвильовій печі більш дбайливі, ніж, наприклад, смаження, тому після такого способу залишається більше вітамінів. Вплив світла знижує вміст вітаміну С в продуктах, тому вибирайте апельсиновий сік, який продається в картонній упаковці, а не в прозорій пляшці.
Заморожені продукти не гірші за свіжі, тому, якщо людина живе там, де мало свіжих овочів і фруктів, можна спокійно їх замінити замороженими альтернативами.
Дефіцит вітаміну C
Це призводить до таких симптомів:
- анемія;
- кровоточать ясна;
- зниження здатності боротися з інфекціями;
- зниження швидкості загоєння ран;
- сухе і посічене волосся;
- легкі синці;
- біль у суглобах;
- ослаблена зубна емаль.