Під час нового дослідження науковці проаналізували дані від 372 720 людей. Їх зібрали за допомогою додатку для смартфона, який спочатку розробляли для збору інформації про нові випадки COVID-19.

До теми Як боротись із запаленням кишківника: від яких продуктів відмовитись

Згодом передплатників стали просити щоденно надавати інформацію про поточне самопочуття і симптоми, результати тестів на COVID-19 тощо. Люди з хорошим самопочуттям і без явних симптомів вірусу теж користувалися додатком на постійній основі.

В результаті вчені зібрали багато даних про споживання вітамінів і харчових добавок серед учасників в період з травня по липень 2020 року. Їх порівняли з результатами тестів на COVID-19.

Результати аналізу:

Прийом пробіотиків, омега-3, мультивітамінів і вітаміну D був пов'язаний з нижчим ризиком інфікування на 14%, 12%, 13% і 9% відповідно.

Для людей, які приймали вітамін С, цинк або часник нічого не змінилося.

Дослідники зауважили, що чіткі асоціації простежувалися у жінок будь-якого віку та з різною вагою. Проте поки що незрозуміло, на скільки впливали харчові добавки на чоловіків.

Додаток збирав дані про мешканців США, Великої Британії й Швеції, тож тенденції були однаковими для всіх.

Для прикладу вчені порівняли цифри зі США і Швеції:

зниження ризиків COVID-19 від прийому пробіотиків на 18% і 37% відповідно,

від мега-3 – на 21% і 16%,

від мультивітамінів – на 12% і 22%,

від вітаміну D – на 24% і 19%.

Вчені зізнаються, що їхнє дослідження досить скромне. Але воно дає змогу оцінити терапевтичну користь добавок під час масштабніших клінічних досліджень.

Лише визначивши точний ефект та дозування науковці зможуть дати обґрунтовані рекомендації для профілактики COVID-19.