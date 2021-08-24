Науковці зауважили, що дискусія про походження пандемії стала політизованою і гострою. Але необхідно уважно вивчати усі докази.

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Ринки тварин – епіцентр ранніх випадків COVID-19

Карти з точним зазначенням географічних місць перших випадків COVID-19 в грудні 2019 року показують, що спершу вони були виявлені недалеко від оптового ринку морепродуктів Хуанань в Ухані. Також перші спалахи фіксувалися на інших тваринних ринках.

У наступні тижні випадки зараження коронавірусом почали виявляти по всьому світу. Перших померлих інфікованих почали реєструвати у 2020 році. І вони також були пов'язані з тваринними ринками.

Це говорить нам про те, де почалася епідемія і де почалася інтенсивна передача. Це говорить про те, що епідемія почалася на ринках в цьому районі: на ринку Хуанань і, можливо, на інших ринках,

– заявив Стівен Гольдштейн, доктор філософії й еволюційний вірусолог з Університету охорони здоров'я штату Юта.

Відсутність доказів витоку з лабораторії

Уханьський інститут вірусології часто звинувачують у витоку вірусу. Але впродовж першого тижня після появи вірусу жоден з найперших задокументованих випадків або смертей не був зареєстрований поруч з інститутом. Окрім цього, жоден з перших задокументованих випадків не був пов'язаний з персоналом лабораторії.

Також досі немає жодних доказів того, що дослідники в інституті працювали з SARS-CoV-2 або тісно пов'язаних з ним вірусами.

Інфекційні захворювання людини часто виникають у тварин.

COVID-19 – не перше інфекційне коронавірусне захворювання, пов'язане з ринками тварин. Спалахи SARS, викликаного вірусом SARS-CoV у 2002 і 2003 роках були пов'язані з тваринними ринками в Китаї.

Окрім SARS-CoV і SARS-CoV-2, за останні 20 років людині від тварин передалися 5 інших коронавірусів. Тож не буде несподіванкою, якщо виявиться, що SARS-CoV-2 таким же чином проник в людську популяцію.

Ніяких ознак антропогенних змін вірусу

Постійний аргумент на користь теорії лабораторних витоків полягає в тому, що вірус SARS-CoV-2 несе в собі певний короткий генетичний код, який іноді перетворюється в лабораторні продукти, а саме на сайт розщеплення фурину. Раніше дослідники проаналізували генетичні послідовності декількох коронавірусів і виявили, що даний код є звичайним серед них.

Автори огляду також визначили, що конкретний код у SARS-CoV-2 недосконалий, тож не може виконувати свою функцію належним чином. А дослідження послідовності вірусу не виявило інших потенційних ознак навмисної маніпуляції.

І хоч багато доказів свідчить про природне походження коронавірусу, дикі тварини з вірусом SARS-CoV-2 досі не були знайдені. Тож науковці не можуть повністю відхилити можливість витоку з лабораторії.