Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко заявив, що наразі в Україні фіксують найнижчий рівень госпіталізацій хворих на коронавірус з початку 2021 року. Водночас захворюваність є меншою ніж на початку весняної хвилі COVID-19.
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За словами Ганиченка, коли в країні є спад захворюваності на COVID-19, поступове зменшення карантинних обмежень є виправданим. Як він зауважив, Україні варто повертатися до звичного життя й виходити з карантину, як це було у 2020 році після тотального локдауну.
Ось таке виважене послаблення карантину має сенс,
– наголосив він.
Пом'якшення карантину в сфері культури й туризму
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зауважив, що окремі пункти з постанови Кабміну діятимуть за умови негативного тесту на COVID-19 або документа, який підтверджує отримання повного курсу вакцинації у відвідувачів чи організаторів певних заходів.
"Наразі вже сформовані детальні пропозиції предметних змін до постанови. Найближчим часом розраховуємо на їхній розгляд", – наголосив міністр.
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За словами Ткаченка, сфери культури, туризму й гостинності зазнали чи не найбільших втрат під час карантину. Через це для них варто забезпечити хороші умови роботи.
Які обмеження можуть скасувати
- У Кабміні пропонують послабити частину обмежень, які наразі діють у жовтій зоні карантину.
- Мовиться про розширення можливостей для проведення масових культурних заходів, дозвіл на роботу різних типів засобів розміщення, зняття часових обмежень для закладів громадського харчування.
- Крім того, в уряді хочуть дозволити перетин кордону іноземцям. Щоправда, там не уточнили, про які саме країни мовиться.
Ганиченко розповів про послаблення карантину: дивіться відео