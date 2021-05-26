Виважене послаблення карантину має сенс, – Ганиченко

26 травня 2021 , 15:04
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Джерело:

24 канал

У Кабінеті Міністрів України 26 травня заговорили про пом'якшення карантинних обмежень. Зважаючи на те, що наразі в Україні зменшилась захворюваність на COVID-19, поступове послаблення обмежень має сенс.

Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко заявив, що наразі в Україні фіксують найнижчий рівень госпіталізацій хворих на коронавірус з початку 2021 року. Водночас захворюваність є меншою ніж на початку весняної хвилі COVID-19.

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За словами Ганиченка, коли в країні є спад захворюваності на COVID-19, поступове зменшення карантинних обмежень є виправданим. Як він зауважив, Україні варто повертатися до звичного життя й виходити з карантину, як це було у 2020 році після тотального локдауну.

Ось таке виважене послаблення карантину має сенс,
– наголосив він.

Довідка. В Україні впродовж доби 25 травня зафіксували 3 395 нових випадків захворюваності на коронавірус. З початку пандемії недугу підхопили 2 189 858 осіб. Однак одужати змогли майже 2 мільйони українців. 

Пом'якшення карантину в сфері культури й туризму

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зауважив, що окремі пункти з постанови Кабміну діятимуть за умови негативного тесту на COVID-19 або документа, який підтверджує отримання повного курсу вакцинації у відвідувачів чи організаторів певних заходів. 

"Наразі вже сформовані детальні пропозиції предметних змін до постанови. Найближчим часом розраховуємо на їхній розгляд", – наголосив міністр.

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За словами Ткаченка, сфери культури, туризму й гостинності зазнали чи не найбільших втрат під час карантину. Через це для них варто забезпечити хороші умови роботи.

Які обмеження можуть скасувати

  • У Кабміні пропонують послабити частину обмежень, які наразі діють у жовтій зоні карантину.
  • Мовиться про розширення можливостей для проведення масових культурних заходів, дозвіл на роботу різних типів засобів розміщення, зняття часових обмежень для закладів громадського харчування.
  • Крім того, в уряді хочуть дозволити перетин кордону іноземцям. Щоправда, там не уточнили, про які саме країни мовиться.

Ганиченко розповів про послаблення карантину: дивіться відео

 

Автор: Тетяна Кійовська