Виважене послаблення карантину має сенс, – Ганиченко

У Кабінеті Міністрів України 26 травня заговорили про пом'якшення карантинних обмежень. Зважаючи на те, що наразі в Україні зменшилась захворюваність на COVID-19, поступове послаблення обмежень має сенс.

Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко заявив, що наразі в Україні фіксують найнижчий рівень госпіталізацій хворих на коронавірус з початку 2021 року. Водночас захворюваність є меншою ніж на початку весняної хвилі COVID-19.

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За словами Ганиченка, коли в країні є спад захворюваності на COVID-19, поступове зменшення карантинних обмежень є виправданим. Як він зауважив, Україні варто повертатися до звичного життя й виходити з карантину, як це було у 2020 році після тотального локдауну.

Ось таке виважене послаблення карантину має сенс,

– наголосив він.

Пом'якшення карантину в сфері культури й туризму

В Україні впродовж доби 25 травня зафіксували 3 395 нових випадків захворюваності на коронавірус. З початку пандемії недугу підхопили 2 189 858 осіб. Однак одужати змогли майже 2 мільйони українців.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зауважив, що окремі пункти з постанови Кабміну діятимуть за умови негативного тесту на COVID-19 або документа, який підтверджує отримання повного курсу вакцинації у відвідувачів чи організаторів певних заходів.

"Наразі вже сформовані детальні пропозиції предметних змін до постанови. Найближчим часом розраховуємо на їхній розгляд", – наголосив міністр.

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За словами Ткаченка, сфери культури, туризму й гостинності зазнали чи не найбільших втрат під час карантину. Через це для них варто забезпечити хороші умови роботи.

Які обмеження можуть скасувати

У Кабміні пропонують послабити частину обмежень, які наразі діють у жовтій зоні карантину.

Мовиться про розширення можливостей для проведення масових культурних заходів, дозвіл на роботу різних типів засобів розміщення, зняття часових обмежень для закладів громадського харчування.

розширення можливостей для проведення масових культурних заходів, дозвіл на роботу різних типів засобів розміщення, зняття часових обмежень для закладів громадського харчування. Крім того, в уряді хочуть дозволити перетин кордону іноземцям. Щоправда, там не уточнили, про які саме країни мовиться.

Ганиченко розповів про послаблення карантину: дивіться відео