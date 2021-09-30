Мутації не припиняються: виявили 5 специфічних мутацій штаму Дельта

Дослідники визначили 5 специфічних мутацій, які виникли внаслідок поширення мутації Дельта плюс у порівнянні з варіантом Дельта.

Одна з цих мутацій, K417N, присутня у всіх випадках інфікування варіантом Дельта плюс, але не присутня майже ні в одному з варіантів інфекцій Дельта.

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Нові дані дають дослідникам важливі підказки про структурні зміни вірусу останнім часом і наголошують на необхідності пошуку способів боротьби з COVID-19.

Використовуючи інструменти і програми біоінформатики, вчені визначили 5 конкретних мутацій, які набули поширення при інфекціях Дельта плюс в порівнянні з інфекціями Дельта.

Зокрема, встановили одну мутацію, K417N, яка присутня у всіх інфекціях Дельта плюс, але не присутня майже ні в одній з інфекцій Дельта.

Чи то природні антитіла, отримані після перенесеного COVID-19, чи антитіла, які сформувала імунна система внаслідок дії вакцини, ми структурно демонструємо, наскільки небезпечний і розумний цей вірус, який здатний мутувати таким чином, що антитіла, здається, не розпізнають і не можуть захищатися від цих нових варіантів,

– наголосили автори дослідження.

Також у дослідженні йдеться, що такі результати пояснюють, чому так багато людей дали позитивний результат на варіанти Дельта, незважаючи на те, що вони вакциновані або раніше були інфіковані COVID-19.

Що відомо про штам Дельта: коротко

Це варіант коронавірусу SARS-CoV-2 виявили у грудні 2020 року в Індії.

ВООЗ заявила, що варіант Дельта практично витіснив інші варіанти коронавірусу, їх в обігу менш як 1%.

Зокрема, в Україні більшість нових випадків інфікування коронавірусом припадає на Дельта штам.

Симптоми цього варіанту відрізняються від симптомів попередніх штамів. Найпоширеніші: лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить. Натомість кашель та втрата нюху чи смаку трапляються значно рідше.

Дельта Плюс – це варіант Дельта з додатковою мутацією K417N. Така ж мутація є у штамі Бета, який вперше виявили в Африці.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу