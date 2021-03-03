Виявили антитіла, які можуть захищати від різних варіантів COVID-19

Вчені припустили, що антитіла, викликані впливом домінуючого в ПАР варіанту коронавірусу, можуть запобігти зараженню іншими варіантами COVID-19, які циркулюють у світі.

Деталі дослідження

Результати лабораторних досліджень вказують на те, що вакцини проти COVID-19, засновані на варіанті 501Y.V2 (південноафриканський варіант мутацій), можуть захистити від безлічі варіантів вірусу, які циркулюють у різних частинах світу.

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Ми використовували плазму хворих на COVID-19, які були заражені мутацією 501Y.V2, виявилось, що антитіла можуть нейтралізовувати інші варіанти коронавірусу,

– сказав Алекс Сігал з Африканського науково-дослідного інституту.

Перехресна ефективність антитіл

За його словами, вакцини розроблені з урахуванням варіанту 501Y.V2, можуть перехресно захищати від інших варіантів.

Пенні Мур, професор Національного інституту інфекційних хвороб, сказала, що, на відміну від антитіл, викликаних оригінальним варіантом, антитіла від 501Y.V2, ймовірно, мають ширший захист.

Перспектива відкриття

Вчені зауважили, що виробники вакцин, зокрема Pfizer, AstraZeneca та Johnson & Johnson, вже працюють над створенням вакцини на основі варіанту 501Y.V2.

Ймовірно, ключові мутації в 501Y.V2 насправді також присутні в багатьох інших варіантах.

Зверніть увагу! Наразі в Південній Африці зафіксовано найбільше заражень та смертей від COVID-19 на африканському континенті – 1,5 мільйона випадків та понад 50 000 смертельних випадків на за весь час пандемії.