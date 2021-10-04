Виявили біомаркер, який може передбачити смерть від COVID-19 у наступні 52 години

Зміни електричної активності серця можуть допомогти передбачити, які госпіталізовані пацієнти з коронавірусом мають найбільшу ймовірність смерті. Це нещодавно виявили дослідники з лікарняної мережі в Нью-Йорку Mount Sinai.

Цей біомаркер легко виміряти. Він потенційно здатен передбачити смерть пацієнта на кілька днів наперед.

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Кажуть, що це дослідження може бути корисним тоді, коли медичні заклади переповнені хворими на коронавірус, і необхідно вирішувати, на кого з пацієнтів витрачати більше ресурсів – посилювати медикаментозну терапію або переводити пацієнта у відділення інтенсивної терапії.

Раніше ж медики навчилися виявляти потенційно особливо важких пацієнтів за допомогою дослідження кількох біомаркерів крові. Втім, для збору й аналізу крові потрібен час.

Новий біомаркер можна виміряти за допомогою простої електрокардіограми (ЕКГ) у ліжку пацієнта. Дослідники стверджують, що він пророкує ймовірність смерті пацієнта принаймні за два дні (до 52 годин).

Наше дослідження показує, що зменшені форми хвиль на ЕКГ під час захворювання COVID-19 можуть бути важливим інструментом для медичних працівників, які доглядають за пацієнтами, дозволяючи їм вловлювати швидкі клінічні зміни під час перебування в лікарні та швидше втручатися,

– сказав Джошуа Ламперт, старший автор нового дослідження.

"Оскільки випадки COVID-19 та госпіталізації продовжують зростати, ЕКГ може бути корисною для лікарень при догляді за цими пацієнтами до того, як їх стан різко погіршиться", – додав він.

Як проводили дослідження

Ретроспективне дослідження медичних карт 140 пацієнтів з коронавірусом показало, що у 74% випадків зменшення інтервалу хвилі QRS призвело до погіршення стану пацієнта.

QRS – шлуночковий комплекс, група зубців, що показана на електрокардіограмі, і зображає складний процес поширення збудження.

Критерії, розроблені командою Mount Sinai, отримали назву LoQRS. Середній час до смерті з моменту першого читання LoQRS, виявленого в дослідженні, склав 52 години.