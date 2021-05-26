Виявили, чому деякі люди дуже вразливі до певних шумів

Група дослідників виявила "надчутливий" мозковий зв'язок у людей, які страждають від екстремальної реакції на звуки. До прикладу до жування, гучного дихання тощо.

Люди, які гостро реагують на певні шуми, страждають на мізофонію. Такі люди можуть реагувати гнівом, відразою і реакцією "бійся або біжи".

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Крайні форми мізофонії призводять до того, що людина знаходить повсякденне життя нестерпним. Деякі люди навіть хочуть завдати болю тому, хто видає "аресивний" звук. Загалом мізофонія зачіпає від 6 до 20% населення.

Дослідники з Університету Ньюкасла помітили, що більшість тригерних звуків провокують рухи рота. Тож вони вирішили, що в основі мізофонії лежить система дзеркальних нейронів, пов'язана з ними.

Для того, щоб підтвердити свою гіпотезу, команда провела фМРТ-сканування 33 добровольцям та порівняла реакції на звук у 42 хворих мізофонією та у контрольної групи.

Результати дослідження:

Виявилось, що у хворих на мізофонію сильніший зв'язок між слуховою, зоровою корою і вентральної передмоторною корою.

Окрім цього, у таких людей під час сприйняття звуку сильніший функціональний зв'язок між слуховою корою і орофаціальною моторною областю.

Також було помічено сильнішу активацію орофаціальної моторної області у відповідь на тригерні звуки.

Цікаво, що деякі хворі могли впоратися з симптомами, імітуючи дії, які виробляють критичний звук.

Наші результати показують, що у людей з мізофонією є ненормальний зв'язок між слуховими й моторними областями мозку – його можна описати як надчутливий,

– розповів автор дослідження доктор Сухбіндер Кумар.

Результати цієї роботи підтверджують, що мізофонія пов'язана не з негативною реакцією на звуки, а з тим, що конкретні шуми викликають активність мозку в областях, які беруть участь в створенні такого звуку.

Науковці сподіваються, що ці знання можуть допомогти під час розробки нових методів лікування людей.