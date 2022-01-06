Вчені досі не знали, чому так відбувається. Але нове відкриття не лише пояснює причину такого стрімкого стрибка, але й відкриває можливості для точної та ранньої діагностики швидко прогресуючої форми захворювання.

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Вчені з Кейсівського університету Західного резервного району здійснили важливий прорив у розумінні причин швидко прогресуючої форми хвороби Альцгеймера. До неї відноситься приблизно 10 – 30% від усіх випадків, при яких пацієнти помирають приблизно впродовж трьох років.

Команда проаналізувала зразки мозку 40 померлих від хвороби Альцгеймера пацієнтів. У близько половини з них хвороба прогресувала швидко.

У чому причина швидкого прогресування Альцгеймера

Виявилося, що в тих випадках, коли недуга прогресує швидко, ядра тау-білків (токсичних для нейронів білків, які накопичуються в головному мозку) мають різну форму та структурну організацію.

Також вчені встановили, що деякі неправильно згорнуті види тау можуть швидше реплікуватися.

Ми вперше встановили зв'язок між поведінкою тау-білка в пробірці та клінічною тривалістю захворювання,

– заявив співавтор роботи Іржі Сафар.

Висновки свідчать, що хворобу Альцгеймера потрібно класифікувати та лікувати кожну форму як окреме захворювання.

Тепер науковці планують розпочати використання методу у клінічній практиці, щоб на ранньому етапі виявляти людей з високим ризиком розвитку швидкої форми хвороби Альцгеймера. Ця інформація дозволить більш усвідомлено та оперативно підготуватися до стрімкого розвитку захворювання.