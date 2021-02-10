Вчені представили нові переконливі докази того, що ключовий білок, альфа-синуклеїн, робить в нейронах мозку. Це дослідження є життєво важливим кроком на шляху до винайдення ліків проти хвороби Паркінсона.

Хвороба Паркінсона розвивається тоді, коли клітини мозку перестають працювати належним чином і не можуть виробляти достатню кількість дофаміну – хімічної речовини, яка контролює рух в організмі, діючи як посередник між клітинами.

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Понад 10 мільйонів людей в усьому світі живуть з хворобою Паркінсона. Хвороба в основному вражає людей старше 60 років.

Поки невідомо, чому люди хворіють на хворобу Паркінсона, але дослідники вважають, що це поєднання віку, генетичних факторів і факторів навколишнього середовища, які викликають загибель нервових клітин, що виробляють дофамін. Це впливає на здатність тіла рухатися.

У новому дослідженні вчені дослідили, що не так в клітинах людей з хворобою Паркінсона. Всі клітини в організмі мають плазматичну мембрану, яка захищає їх, відповідає за надходження поживних речовин і виведення токсичних. Одним з головних питань дослідження Паркінсона було визначити функцію альфа-синуклеїну, білка, який в патологічних умовах утворює згустки, які впливають на рухові й когнітивні здібності.

Що вчені дізналися про цей білок

Коли цей білок функціонує нормально, він відіграє важливу роль у механізмах, за допомогою яких нейрони обмінюються сигналами в головному мозку.

Але у нього є темна сторона. тому що він працює зі збоями й починає злипатися в групи, які в кінцевому підсумку вбивають здорові клітини мозку.

Дослідження показало, що цей білок, немов клей, чіпляється за внутрішню поверхню плазматичної мембрани клітин мозку. Але не за зовнішню.

У нашому організмі тисячі білків, і до тих пір, поки функція цього загадкового білка не буде підтверджена додатковими дослідженнями, не можна починати розробку ліків, спрямованих на усунення джерел хвороби Паркінсона,

– заявив професор Альфонсо Де Симон.