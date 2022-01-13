Гени допоможуть спрогнозувати перебіг коронавірусу
Дослідження тривало більше ніж півтора року. Його проводили вчені з медичного університету в Білостоці.
Увага Гігієнічна гіпотеза: чому шкідливо жити в стерильних умовах
Вченим вдалося ідентифікувати ген, відповідальний за схильність до серйозного перебігу коронавірусу,
– заявив міністр охорони здоров'я Адам Недзельський.
Очільник МОЗ додав, що це допоможе виявляти людей, схильних до важкого перебігу COVID-19.
Чинники, які визначають важкість захворювання
Зокрема, вчені дійшли висновку, що виявлений ген є четвертим за важливістю чинником, який визначає тяжкість перебігу захворювання. До цих критеріїв також віднесли:
- віку людини (старші люди є групою ризику)
- вагу тіла (надмірна вага ускладнює перебіг COVID-19);
- стать (чоловіки схильні важче хворіти).
За словами керівника проєкту Марціна Монюшка, цей ген є у 14% населення Польщі, а загалом у Європі – у 8 –9%, тоді як в Індії – у 27%.
Водночас про яку генетичну послідовність йде мова, не повідомили.