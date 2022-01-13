Польські вчені заявили про ген, який збільшує ризики важкого COVID-19 вдвічі

Польські вчені виявили ген, який, ймовірно, подвоює ризик тяжкого перебігу COVID-19. Це відкриття допоможе медикам ідентифікувати вразливих пацієнтів ще до інфікування.

Гени допоможуть спрогнозувати перебіг коронавірусу

Дослідження тривало більше ніж півтора року. Його проводили вчені з медичного університету в Білостоці.

Увага Гігієнічна гіпотеза: чому шкідливо жити в стерильних умовах

Вченим вдалося ідентифікувати ген, відповідальний за схильність до серйозного перебігу коронавірусу,

– заявив міністр охорони здоров'я Адам Недзельський.

Очільник МОЗ додав, що це допоможе виявляти людей, схильних до важкого перебігу COVID-19.

Чинники, які визначають важкість захворювання

Зокрема, вчені дійшли висновку, що виявлений ген є четвертим за важливістю чинником, який визначає тяжкість перебігу захворювання. До цих критеріїв також віднесли:

віку людини (старші люди є групою ризику)

вагу тіла (надмірна вага ускладнює перебіг COVID-19);

стать (чоловіки схильні важче хворіти).

За словами керівника проєкту Марціна Монюшка, цей ген є у 14% населення Польщі, а загалом у Європі – у 8 –9%, тоді як в Індії – у 27%.

Водночас про яку генетичну послідовність йде мова, не повідомили.

Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.