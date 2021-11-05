Виявили ген, який збільшує ймовірність померти від коронавірусу

Науковці Оксфордського університету виявили ген, який удвічі збільшує ризик тяжкого перебігу коронавірусу у пацієнтів. Він перешкоджає клітинам дихальних шляхів і легенів правильно реагувати на вірус.

Мовиться про маловивчений ген LZTFL1. Він не дає клітинам працювати у належний спосіб. Внаслідок цього вдвічі зростає ризик виникнення дихальної недостатності від коронавірусу, що збільшує ймовірність смерті від цієї недуги.

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Цей генетичний чинник пояснює, чому деякі люди дуже серйозно хворіють після зараження коронавірусом

У кого є цей підступний ген

Цей ген, за словами вчених, зустрічається у:

людей південноазіайського походження – 60%;

у європейців – 15%;

у людей афро-карибського походження – 2%.

Вчені припустили, що саме наявність гена LZTFL1 дозволяє пояснити високу смертність у низці областей Великої Британії та у людей азіатського походження.

Інші чинники

Фахівці переконані, що найкращим методом захисту носіїв небезпечного гена від коронавірусу є вакцинація.

Співавтор дослідження Джеймс Девіс сказав, що ген не є єдиним чинником, що впливає на індивідуальний рівень ризику людини. Вік досі відіграє важливу роль у тому, наскільки ймовірно, що хтось може серйозно захворіти.

Попередні дослідження також виявили ділянку ДНК хромосомі, що подвоює ризик захворіти на COVID-19 у дорослих у віці до 65 років. Однак поки не вдалося з'ясувати, як цей генетичний сигнал підвищив ризик.