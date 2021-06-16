Дотепер клінічні дослідження мали досить суперечливі результати щодо впливу статинів на розвиток деменції. Тепер команда вчених з Каліфорнійського університету вирішила оцінити вплив статинів на людей в довгостроковій перспективі.

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Чому дослідження важливе

Цінність роботи безумовна, адже попит на статини серед літніх людей по всьому світу великий, ці препарати часто призначають для контролю рівня холестерину. Наприклад, майже 50% американців у віці +75 років приймають їх на постійній основі для зниження ризиків інсульту та інфаркту.

Команда сконцентрувалася на гідрофільних статинах, які діють на печінку і ліпофільних статинах, які розподіляються по всіх тканинах організму.

Деталі дослідження

У дослідженні взяли участь 303 пацієнти: серед них були люди з ознаками когнітивних порушень та ті, хто не мав жодних ознак деменції.

Всіх добровольців розділили в підгрупи по типах прийнятих статинів, рівнем холестерину і когнітивних станах. Спостереження тривало впродовж 8 років.

Оцінку ризиків проводили за допомогою ПЕТ сканування мозку, яка показувала рівень метаболізму в задній корі. Відомо, що у людей з деменцією ця область головного мозку уражається на самих ранніх стадіях.

Результати спостережень

Приймання ліпофільних статинів підвищував ризик деменції більш ніж удвічі. Примітно, що на початковому етапі експерименту рівень холестерину в сироватці крові цієї групи людей був низьким або помірним.

Результати порівнювали з групою людей, які приймали гідрофільні статини, а також з тими, з групою, де учасники мали високий вихідний рівень холестерину та які не приймали ліки.

Висновок: у результаті приймання ліпофільних статинів у пацієнтів виявили клінічні та метаболічні ознаки деменції, а у добровольців з інших підгруп – ні.