Дослідження провели вчені Вищої медичної школи Університету Йокогами в Японії і спеціалісти кафедри психіатрії Гарвардської медичної школи в Белмонті, штат Массачусетс. Результати їхньої праці можуть стати молекулярною основою аналізу цього серйозного психічного розладу.

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Зокрема, вчені аналізували активність CRMP2 – білка, який є в головному мозку (так званий цитоскелетний білок). CRMP2 також експресується в лімфоцитах в крові, і тому його можна легко взяти у людей.

Про що свідчить активність цього білка

У людей з шизофренією виявили більше рівнів CRMP2 у порівнянні з іншими людьми.

Ми бачили структурні аномалії в дендритах нейронів, які потенційно могли виводити з ладу, оскільки дендрити грають важливу роль в отриманні імпульсів від інших нервових клітин в організмі людини,

– зазначили вчені.

Більшість людей мають рівномірний баланс між двома формами CRMP2: його активною нефосфорильованою формою і неактивною фосфорильованою формою.

У новому дослідженні вчені спершу вивчили посмертну тканину мозку, а потім зразки крові людей з шизофренією. Далі вони порівняли ці рівні з показниками у людей без розладу.

Вчені підтвердили свою гіпотезу – кількість активного CRMP2 було занадто високою у людей з шизофренією і, принаймні у молодих людей з шизофренією, не була збалансована відповідною кількістю підвищеного неактивного CRMP2.

Цей дисбаланс між активним і неактивним CRMP2 пояснює деякі порушення в нейронних зв'язках.

Перспектива відкриття

Вимірювання кількості активного CRMP2, особливо якщо його співвідношення з неактивним CRMP2 занадто низьке, може стати форматом для швидкого аналізу крові для підтвердження діагнозу шизофренії.