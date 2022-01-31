Виявили найдовше захворювання на коронавірус
Джерело:SSRN
Вчені з ПАР описали клінічний випадок, що підтвердив гіпотезу про те, що нові варіанти коронавірусу можуть з'являтися в організмі людей із вираженим імунодефіцитом.
Коронавірус 9 місяців
У 22-річної дівчини з прогресуючою ВІЛ-інфекцією коронавірус був уперше підтверджений у січні 2021 року. Тестування показало, що пацієнтка заражена бета-варіантом SARS-CoV-2. У той же період у неї виникли проблеми зі своєчасним одержанням антиретровірусної терапії від ВІЛ.
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У вересні стан дівчини погіршився і її госпіталізували до лікарні Кейптауна, ПЛР-тест виявився позитивним. Геномне секвенування зразків вірусу показало, що йдеться не про повторне зараження, а про тривале інфікування. За оцінками вчених, пацієнтка була заражена не менше ніж 9 місяців, і весь цей час вірус в її організмі мутував 21 раз.
Після госпіталізації пацієнтка відновила антиретровірусну терапію, яка протягом 6 – 9 тижнів придушила ВІЛ та допомогла позбутися коронавірусу. Негативний ПЛР-тест дівчина отримала лише у листопаді 2021 року.
Безліч нових мутацій
Цей клінічний випадок вкотре підтвердив, що важка імуносупресія, спричинена ВІЛ, може призвести до хронічної інфекції SARS-CoV-2 та зробити організм пацієнтів резервуаром для нових мутацій, наголосили вчені. Деякі мутації сприяють вислизання вірусу від імунної відповіді та призводять до появи нових варіантів коронавірусу.
Раніше науковці зуміли очистити приховані резервуари ВІЛ, де вірус зазвичай перебуває у сплячому стані. Ці результати дослідження свідчать, що ВІЛ виліковний.