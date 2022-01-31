Виявили найдовше захворювання на коронавірус

Вчені з ПАР описали клінічний випадок, що підтвердив гіпотезу про те, що нові варіанти коронавірусу можуть з'являтися в організмі людей із вираженим імунодефіцитом.

Коронавірус 9 місяців

У 22-річної дівчини з прогресуючою ВІЛ-інфекцією коронавірус був уперше підтверджений у січні 2021 року. Тестування показало, що пацієнтка заражена бета-варіантом SARS-CoV-2. У той же період у неї виникли проблеми зі своєчасним одержанням антиретровірусної терапії від ВІЛ.

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У вересні стан дівчини погіршився і її госпіталізували до лікарні Кейптауна, ПЛР-тест виявився позитивним. Геномне секвенування зразків вірусу показало, що йдеться не про повторне зараження, а про тривале інфікування. За оцінками вчених, пацієнтка була заражена не менше ніж 9 місяців, і весь цей час вірус в її організмі мутував 21 раз.