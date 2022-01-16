Одним із таких способів, на який звернули увагу дослідники, став рух та його вплив на креативність. Вчені показали, що його обмеження негативно впливають на творче мислення.

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Знайшли закономірність

Так, науковці з Вюрцбурзького університету, що у Німеччині, звернули увагу на закономірність, відому ще з часів Стародавньої Греції – вільний рух допомагає мислити більш гнучко та жваво, він призводить до появи нових ідей.

Три експерименти

Дослідження проводили на 60 піддослідних. Для того, щоб перевірити, чи справді вільний рух без будь-яких обмежень впливає на креативне мислення, вчені провели 3 різні експерименти.

У кожному з цих експериментів учасники мали вирішити цікаве завдання – тест на креативність під назвою "альтернативне використання Гілфорда".

Як усе відбувалось? Їм пропонували низку слів, що позначають предмети – бинт, цегла, стілець, стіл, сковорода, мішок для сміття, губна помада, олівець, газета, взуття, ложка, плитка, зубна щітка та рушник.

У першому – учасникам необхідно було назвати якнайбільше способів для застосування цих предметів. Однак була одна умова:

у першому експерименті половині учасників дозволялося ходити по кімнаті, поки вони генерували ідеї.

тоді як решті потрібно було спокійно сидіти за комп'ютером і залишати своє місце.

Виявилося, що кількість ідей в учасників, яким дозволялося ходити по кімнаті, була вищою, ніж у тих, хто був змушений сидіти на одному місці.

У другому і третьому експериментах дослідники порівнювали кількість запропонованих ідей в учасників, які могли:

вільно пересуватися по кімнаті; пересуватися тільки по заданому маршруту; спокійно сидіти на одному місці; сидіти за екраном комп'ютера та фіксувати свій погляд на одній точці.

У цьому випадку результати виявилися найвищим у учасників, які могли або вільно пересуватися по кімнаті, або сидіти на одному місці, але не фіксувати свій погляд на екрані і здійснювати хоча б дрібні рухи (наприклад, стукати пальцями по столу).

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Рух виявився ключем до креативного мислення

Вчені показали, що наявність будь-яких обмежень значно знижує показники креативності. За словами дослідників, важливо, щоб під час креативного мислення рухи не пригнічувалися і не перетворювалися на регулярні шаблони.

Це може статися, коли люди фокусуються, наприклад, на маленькому екрані – мобільного телефону, планшета чи схожих пристроїв.

Так, ширше використання мобільних телефонів та аналогічних пристроїв – зокрема у сфері освіти під час пандемії коронавірусу – може потенційно негативно вплинути на деякі когнітивні процеси, такі як творчість.