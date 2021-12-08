Омікрон у дітей: особливості

Так, якщо дитина раптом інфікується штамом Омікрон, у неї може з'являтися незвичайний висип. Про це заявив британський лікар Девід Ллойдт.

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У дорослих такого ще не спостерігали. Також у маленьких пацієнтів часто можна спостерігати:

  • втому;
  • головний біль;
  • втрату апетиту.

Основні симптоми у дорослих

Основними симптомами нового штаму вважаються:

  • сухий кашель;
  • загальний біль по всьому тілу;
  • нічна пітливість;
  • лихоманка.

Також медик наголосив, що кількість людей, заражених Омікроном, швидко зростає. Водночас, наприклад, у Великій Британії виявили 336 випадків цього варіанту і у жодному з них не знадобилася госпіталізація.

"Ми починаємо дізнаватися трохи більше про вірус і ми починаємо його вивчати. Дані показують, що кількість заражених людей дуже швидко подвоюється. Але сподіватимемося, що він не такий небезпечний, як Дельта, і ми зможемо його перемогти", – зазначив Девід Ллойдт.

Нові дані про штам Омікрон: коротко

  • Новий південноафриканський варіант коронавірусу Омікрон станом на 7 грудня зафіксували на території 57 країн світу. Щоправда, у Європі більшість випадків зараження були легкими чи навіть безсимптомними. Тому в Європі зараз набагато більшою проблемою є штам Дельта.
  • Раніше вчені з Великобританії виявили "невидиму" версію штаму Омікрон. Так її називають через неможливість визначити за допомогою ПЛР-тестів.
  • Утім у ВООЗ наголосили, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі. Тож, імовірно, він не такий небезпечний, як вважали раніше.


Важливість вакцинації / Інфографіка 24 каналу

Що ще відомо про новий штам Омікрон – дивіться у відео