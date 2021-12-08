Виявили незвичайний симптом зараження Омікроном у дітей: що треба знати батькам
Джерело:Sky News
Світом шириться новий штам Омікрон. Поки від нього не зафіксували жодної смерті. Однак у дітей виявили незвичний симптом.
Омікрон у дітей: особливості
Так, якщо дитина раптом інфікується штамом Омікрон, у неї може з'являтися незвичайний висип. Про це заявив британський лікар Девід Ллойдт.
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У дорослих такого ще не спостерігали. Також у маленьких пацієнтів часто можна спостерігати:
- втому;
- головний біль;
- втрату апетиту.
Основні симптоми у дорослих
Основними симптомами нового штаму вважаються:
- сухий кашель;
- загальний біль по всьому тілу;
- нічна пітливість;
- лихоманка.
Також медик наголосив, що кількість людей, заражених Омікроном, швидко зростає. Водночас, наприклад, у Великій Британії виявили 336 випадків цього варіанту і у жодному з них не знадобилася госпіталізація.
"Ми починаємо дізнаватися трохи більше про вірус і ми починаємо його вивчати. Дані показують, що кількість заражених людей дуже швидко подвоюється. Але сподіватимемося, що він не такий небезпечний, як Дельта, і ми зможемо його перемогти", – зазначив Девід Ллойдт.
Нові дані про штам Омікрон: коротко
- Новий південноафриканський варіант коронавірусу Омікрон станом на 7 грудня зафіксували на території 57 країн світу. Щоправда, у Європі більшість випадків зараження були легкими чи навіть безсимптомними. Тому в Європі зараз набагато більшою проблемою є штам Дельта.
- Раніше вчені з Великобританії виявили "невидиму" версію штаму Омікрон. Так її називають через неможливість визначити за допомогою ПЛР-тестів.
- Утім у ВООЗ наголосили, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі. Тож, імовірно, він не такий небезпечний, як вважали раніше.
Важливість вакцинації / Інфографіка 24 каналу
Що ще відомо про новий штам Омікрон – дивіться у відео