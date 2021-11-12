Виявили нові дивовижні дані про те, як сіль впливає на кровообіг у мозку

Гіпертонія, тобто підвищення артеріального тиску, може вплинути на мозок. Вважається, що від 50 до 60% випадків цього захворювання пов'язані саме із надмірним споживанням солі.

Це перше у своєму роді таке дослідження. Його провели дослідники зі штату Джорджия. Воно відкриває нову інформацію про зв'язок між активністю нейронів і кровотоком у глибині мозку, а також про те, як на мозок впливає споживання солі.

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Деталі дослідження

Активація нейронів у тій чи іншій ділянці головного мозку призводить до швидкого збільшення кровотоку коштом розширення кровоносних судин у мозку, які називаються артеріолами.

Це явище відоме як судинно-нервова сполука або функціональна гіперемія. Воно широко використовується вченими для вивчення головного мозку та діагностики його захворювань.

За допомогою функціональної МРТ вони шукають області слабкого або навпаки сильного кровотоку, які показують функціонування нейронів.

Щоб вивчити це питання, група вчених зосередилася на гіпоталамусі – глибокій ділянці мозку, що відповідає за важливі функції організму, зокрема пиття, прийом їжі, регулювання температури тіла та репродуктивну функцію.

До чого тут сіль

Як стимул для своїх експериментів вчені вибрали сіль, оскільки організму необхідно дуже точно контролювати рівень натрію. У нього є спеціальні клітини, які визначають, скільки солі у вашій крові.

І при споживанні надто солоної їжі в організмі активується низка компенсаторних механізмів, щоб знизити рівень натрію. Частково це відбувається шляхом активації нейронів, які викликають вивільнення вазопресину – гормону, який відіграє ключову роль у підтримці належної концентрації солі.

Несподіваний ефект

Досліджуючи, як змінюється активність нейронів та кровообіг у гіпоталамусі, коли людина вживає сіль, вчені виявили несподіваний ефект. При активації нейронів кровообіг у цій галузі мозку не підвищувався, а навпаки, знижувався.

Чому так стається? Це відбувалося через звуження судин. Тобто реакція була протилежною тій, яку вчені спостерігали в корі головного мозку у відповідь на сенсорний стимул. Команда назвала це явище "зворотним нервово-судинним зчепленням".

Вони також спостерігали інші відмінності. Так, якщо в корі мозку реакція судин на стимули була дуже локалізована і розвивалася дуже швидко, в гіпоталамусі реакція відбувалася повільно, протягом тривалого часу.

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Як ці висновки допоможуть людям

Це начебто теоретичне дослідження, має цілком практичні результати. Наприклад, вони розкривають те, як гіпертонія, тобто підвищення артеріального тиску, може вплинути на мозок.

Вважається, що від 50 до 60% випадків цього захворювання пов'язані саме із надмірним споживанням солі. І якщо рівень натрію залишається підвищеним протягом тривалого часу, у головному мозку запускається механізм "зворотного нервово-судинного зчеплення".

Надмірна активація нейронів вазопресину викликає звуження судин та порушення кровообігу, внаслідок чого виникає гіпоксія, яка може призвести до пошкодження тканин у головному мозку.