Що кажуть вчені

Водночас дослідження не може довести, чи справді коронавірус собак викликав пневмонію у дитини або причиною була інша інфекція – у дитини також діагностовано риновірус. І навіть якщо собачий вірус дійсно спричинив пневмонію у дитини, неясно, чи може цей коронавірус поширюватися між людьми.

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Наскільки поширений цей собачий вірус і чи може він ефективно передаватися від собак до людей або між людьми, ніхто не знає,

– зазначив професор Грегорі Грей.

Дослідники також зазначили, що висновки доводять загрозу коронавірусів тварин для людей, ризик, який став ще більш очевидним в контексті пандемії COVID-19.

Ці коронавіруси, ймовірно, передаються людям від тварин набагато частіше, ніж ми знаємо. Але більшість діагностичних тестів в лікарнях виявляють тільки відомі коронавіруси людини,

— додав вчений.

Що пропонують вчені: Спочатку дослідники мали намір розробити діагностичний тест, який міг би виявляти безліч різних типів коронавірусів, а не тільки SARS-CoV-2.

Щоб оцінити свій тест, вони використовували його для аналізу 301 зразка, взятого в 2017 і 2018 роках у госпіталізованих пацієнтів з пневмонією в Сараваке, Малайзія.

Несподівані результати

Виявилось, що 8 з 301 зразка дали позитивний результат на новий собачий коронавірус. Результати були настільки несподіваними, що дослідники спочатку подумали, що вони зробили помилку.

Тому дослідники повторно протестували усі зразки, використовуючи інший метод, але він також підтвердив, що вірус являє собою новий собачий коронавірус.

Дослідники назвали його CCoV-HuPn-2018. Вірус також містить сегменти генетичного матеріалу коронавірусів кішок і свиней — явище, відоме як рекомбінація, яке зазвичай спостерігається в коронавірусах собак.

Перспектива відкриття

Новий собачий коронавірус також має мутацію, яку раніше не фіксували в коронавірусах, які передаються від собак, але аналогічні мутації були помічені в SARS-CoV-2 і SARS-CoV-1.

Ця мутація відбувається в одному із структурних білків вірусу, відомому як білок N. Ймовірно, мутація допомагає тваринним коронавірусам інфікувати людей.

Медики заявили, що планують провести додаткові дослідження, аби зрозуміти, наскільки поширені собачі коронавірусні інфекції у людей, і чи можна знайти ці віруси у здорових, а також у хворих людей.