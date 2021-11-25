Що відомо про новий штам

Новий штам містить 32 мутації, більшість з яких вказують на високу патогенність (здатність передаватись). Також вчені зазначили, що новий штам є стійким до вакцин, оскільки має більше змін у білку шипа, ніж будь-який інший штам.

Увага В Україні вперше виявили нову мутацію штаму Дельта

Як виник штам

Генетики припустили, що виникла ця мутація у хворого з ослабленим імунітетом, можливо, в людини з недіагностованим СНІДом.

Штам назвали B. 1.1.529. Вчені уже побоюються, що він може бути небезпечнішим від найбільш поширеного у світі Дельта штаму.

Однак, не виключено, що безпрецедентна кількість мутацій може зробити його "нестабільним" і не дати можливості активно розмножуватися.

Де уже зафіксували мутований варіант

Вчені наголосили, що наразі немає підстав надмірно турбуватися, оскільки поки що не зафіксовано ознак швидкого поширення вірусу.

Наразі у Ботсвані зафіксували 3 випадки інфікування, 6 – у Південній Африці, 1 – у мешканця Гонконгу, який нещодавно повернувся з континенту.