Виявили нову причину чоловічого безпліддя

З неможливістю зачати дитину стикаються до 25% пар репродуктивного віку у світі. Приблизно половина всіх таких випадків пов'язана з чоловічими чинниками.

Чоловіче безпліддя: причини

Так, американські вчені з'ясували нову причину, яка призводить до проблем з фертильністю і спарюванням. Дослідження показало, що вся справа у дефіциті аутоімунного регулятора AIRE. Він впливає на рівень тестостерону і розвиток гіпогонадизму (недостатності яєчок).

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Зазвичай порушення репродуктивної функції у чоловіків пояснюють зовнішнім впливом, але причини можуть бути генетичними й ендокринними. А також є й низка інших причин:

внаслідок зупинки сперматогенезу;

крипторхізм (неопущення яєчка в мошонку або розташування поза нею);

варикоцеле (варикозне розширення мошонкових вен);

закорковування сперматозоїдів;

генітальні інфекції.

Приблизно 10% відомих причин безпліддя у чоловіків пов'язані з імунними станами. Також інфекція або пошкодження чоловічого репродуктивного тракту здатні на це впливати.

Що нового з'ясували фахівці

Чоловіче безпліддя – це порушення репродуктивної функції, як наслідок – неможливість мати потомство.

Моногенні аутоімунні захворювання, що розвиваються при дефіциті одного гену, зустрічаються рідше. Серед них – аутоімунний поліендокринний синдром першого типу (APS-1).

APS-1 – що це? Він виникає в результаті мутацій, які порушують функцію в гені аутоімунного регулятора (AIRE). Характеризується грибковим ураженням шкіри і слизових оболонок, гіпопаратиреозом і первинною хронічною наднирковою недостатністю.



Крім цього, APS-1 націлений на репродуктивні органи, через що часто залишає хворих безплідними.

Тоді як AIRE – грає життєво важливу роль в центральній імунній толерантності. Він здатен індукувати безладну експресію антигенів (процес, при якому спадкова інформація генів використовується для синтезу білка або РНК), які в іншому обмежені однією або декількома іншими тканинами.

Результати дослідження

Вчені з Університету штату Мічиган вирішили визначити імунні мішені, що сприяють безпліддю при дефіциті AIRE. Для цього хворих мишей, а також гризунів дикого типу спарювали зі здоровими самками.

Так, у самців з дефіцитом AIRE різко знизилися частота спарювань і фертильність, спостерігалися недостатність яєчок і падіння рівня тестостерону в сироватці крові,

– зазначили вчені.

Приблизно у 15% таких мишей було зниження кількості мітотично активних статевих клітин. Решта піддослідні при цьому показали нормальні результати.

"Наші дані свідчать про те, що центральна толерантність, що залежить від AIRE, відіграє вирішальну роль в підтримці чоловічої фертильності", – мовиться у дослідженні.

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Висновки вчених

На думку авторів, зв'язок між порушенням центральної імунної толерантності та фертильністю може пояснити раніше невідомі причини чоловічого безпліддя.